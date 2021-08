Novo secretário de Polícia Militar toma posse no Rio

Foi empossado, na manhã desta sexta-feira (27), o novo secretário estadual de Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Marinho Pires. Ele assume a titularidade da pasta e o comando da corporação no Rio de Janeiro após a troca ser anunciada, no começo desta semana. A solenidade aconteceu na Academia de Polícia Militar Dom João VI, em Sulacap, Zona Norte do Rio de Janeiro.

Várias autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário estiveram presentes no evento. Entre eles estava o governador do Estado, Cláudio Castro (PL). O coronel Pires assume a função que, até então, era ocupada pelo também coronel Rogério Figueiredo, que estava na função desde o início do governo de Wilson Witzel (PSC), em 2019.

O anúncio da mudança foi feito no domingo (22) e a troca publicada na edição de segunda-feira (23) do Diário Oficial do Estado. Na ocasião, o governador enalteceu o trabalho de quase três anos de Figueredo à frente da pasta. Durante sua gestão, foi responsável pela criação programa Bairro Seguro, que está em 30 localidades na capital, e colaborou para a redução dos números de roubos e furtos.

Agora, o coronel Henrique assume o cargo. Ele tem 32 anos na Polícia Militar, é especialista em planejamento e foi chefe do Estado-maior no período da intervenção militar, em 2018. Atualmente atuava como subsecretário de Operações da Secretaria de Ordem Pública da capital.

“O combate ao crime organizado, ligado ao tráfico de drogas ou à milícia, é prioridade da nossa gestão. Todos os dias, os agentes de segurança estão nas ruas para atuar com rigor no cumprimento da lei. Esse trabalho, que tem como base a inteligência, é fundamental para a redução dos índices de criminalidade, como o menor número de homicídios dos últimos anos”, disse Cláudio Castro.