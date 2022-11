Novo posto do Detran é aberto no Hospital Estadual Azevedo Lima

A partir desta segunda-feira (21), no Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), em Niterói, vai funcionar um posto do Detran para o registro de recém-nascidos na unidade, que também é especializada em atendimento de alto risco.

A maternidade do HEAL é responsável por cerca de 40% dos procedimentos médicos realizados em todo o hospital.

O posto abre às 10h e vai ser a sétima maternidade pública no estado que possui esse serviço. A iniciativa tem como objetivo ajudar a combater o sub registro civil da população. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 3 milhões de pessoas não tem documentos no país.

A agência do Detran faz parte de um projeto do departamento em parceria com o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Governo do Estado e prefeituras municipais para aumentar a taxa de registros de recém-nascidos.