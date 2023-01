Novo ponto turístico divide niteroienses

Em breve, Niterói ganhará mais um ponto turístico. Está sendo instalado, na praça entre as praias das Flechas e de Icaraí, Zona Sul da Cidade, o letreiro “Eu Amo Niterói”, iniciativa da Prefeitura Municipal. O objetivo é proporcionar um novo espaço para tirar fotos. A novidade, no entanto, está longe de ser unanimidade entre os moradores.

Enquanto os funcionários trabalham na instalação do letreiro, o espaço permanece protegido por tapumes. Isto atiça ainda mais a curiosidade entre aqueles que passeiam pelo calçadão. No clima da estreia do “BBB” na TV, a dona de casa Letícia Carvalho tentou dar uma “espiadinha” entre as frestas dos tapumes.

Após ser informada sobre a novidade, ela se mostrou temerosa. Acha que o letreiro pode obstruir a vista para o Museu de Arte Contemporânea (MAC).

“Acho que vai estragar um pouco do visual que a gente tem do museu. Não sei se é uma boa”, disse.

Espaço está protegido por tapumes – Foto: Vítor d’Avila

O aeronauta Max Costa, que também caminhava pelo local, demonstrou preocupação com a possibilidade da retirada dos “banquinhos” que ali ficavam, muito utilizados por idosos. Além disso, o morador de Icaraí opinou que outros itens deveriam ser priorizados, como a situação das pessoas em situação de ruas, antes da instalação do novo ponto turístico.

“Não pode retirar os banquinhos do pessoal que ficava aqui. O visual que a gente tinha quando descansava, uma paisagem bacana. Agora vai ficar esse letreiro aí. Eu amo Niterói, mas está cheio de problemas também. Pedintes, pessoas jogadas na rua. Tem que cuidar primeiro do social para depois amar Niterói direito”, afirmou.

Casal comenta a novidade

O casal Manoel e Ruth mora em Icaraí, frequenta a Orla da Zona Sul e elogiou a novidade. Para Manoel Arcanjo, que é administrador, o letreiro é bem-vindo. Ele só ponderou que a Polícia Militar deveria ter mais atenção com possíveis roubos de celulares, já que será um espaço voltado a fotografias.

Casal Manoel e Ruth elogiou a medida – Foto: Vítor d’Avila

“É positivo, nossa cidade é muito boa. Só precisa de mais segurança. Nós chegamos até a ver pessoas sendo assaltadas ali entre 20h e 20h30. Para aumentar a positividade é preciso ter mais segurança. As pessoas tiram fotos, vem aquela ‘turminha’ e rouba o celular”, disse

Ruth Ferreira, companheira de Manoel, foi só elogios. Ela aproveitou a oportunidade para fazer uma verdadeira declaração de amor para Niterói e o bairro de Icaraí, onde vive.

“Eu achei ótimo. O que eles fizerem aqui de bom, que façam. Não existe lugar melhor para morar do que Icaraí. Tudo o que fizerem de bom para nós vai ser bem recebido. Somos nascidos aqui e amamos viver aqui”, complementou.

Inspiração

A ação é inspirada na campanha “I Love NY”, criada em 1977 na cidade norte-americana de Nova Iorque (em inglês, New York). O slogan e o logotipo foram criados para promover o turismo na cidade. O desenho é assinado pelo designer gráfico Milton Glaser. O sucesso foi tanto que cidades ao redor do mundo copiaram a campanha. Perto do Museu do Amanhã, na Região Portuária do Rio de Janeiro, há um letreiro “Rio Te Amo”.

Divulgação/Pxabay Fernando Frazão/Agência Brasil

A Prefeitura de Niterói foi procurada e perguntada sobre o custo da obra, data de inauguração e também para comentar os apontamentos feitos pelos moradores. No entanto, até o fechamento deste texto, não havia sido encaminhada resposta.

O comando do 12º BPM (Niterói) afirmou que já iniciou a aplicação do policiamento de praia no local, a fim de ampliar a sensação de segurança.