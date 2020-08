Novo Mercado Municipal será inaugurado no aniversário de Niterói

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói (CDL-Niterói) realizou o tradicional Café Empresarial na quinta-feira (06), com a presença, online, do prefeito Rodrigo Neves, que conversou sobre a retomada da economia no município. Programas de incentivo, projetos futuros, como a inauguração do Mercado Municipal, em 22 de novembro, além de um verdadeiro panorama sobre o enfrentamento da pandemia do coronavírus foram alguns dos temas abordados na reunião.

Além do comércio, que sustenta a economia da cidade, ficou frisado que as áreas naval, de construção civil e hospitalar também oferecem parcelas significativas para a economia de Niterói. E no contexto da pandemia do coronavírus, esse último investimento está diretamente ligado a essa luta contra o vírus.

“O segredo para essa a cidade estar como referência nesse combate dentro e fora do país foi pensar um problema de saúde integrado com outras esferas como a economia, desenvolvimento social, área da segurança pública, da fazenda e da ordem pública, por exemplo. Uma epidemia não é apenas um fenômeno de saúde mas tem uma dimensão econômica muito forte, além de social. Essa missão foi de abordar o problema integrado, junto com o isolamento social, e a participação e a conscientização do niteroiense em relação a gravidade do problema”, frisou Neves.

O prefeito citou também a importância de medidas como a restrição de circulação de pessoas e das atividades e as consequências econômicas que esse isolamento produz.

“As consequências são graves e por isso que os governos precisam compreender a importância de abordar o problema do ponto de vista da economia. Sobretudo com olhar para pequena e média empresa. Essas são as que mais tem dificuldade de capital de giro”, frisou Neves.

Ele ainda ressaltou os programas de empréstimo e de valorização dos empregos, como o Supera Mais e a Empresa Cidadã. Questionado sobre quando o comércio poderá funcionar em horário normal, o prefeito afirmou não ter como prever esse momento.

“Essa é uma angústia que eu também tenho mas nós estruturamos um plano de transição gradual diferente de outras cidades onde o comércio ainda não foi retomado. Não podemos deixar acontecer como está em outras cidades, até porque a gente não quer voltar atrás das medidas. Administrar uma pandemia não é fácil e é muito desafiador. Compreendo que a questão da retomada é fundamental”, pontuou.

O prefeito explicou que o Comitê Técnico tem trabalhado com análise de taxa de ocupação de leito, de transmissão do vírus, de novos casos e taxa de recuperação de doentes. “Essas taxas definem o estágio que estamos. Em breve vamos inaugurar o Mercado Municipal de Niterói no dia do aniversário da cidade e assim”, completou Rodrigo Neves.