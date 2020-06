Novo Mercado Municipal de Niterói será inaugurado em novembro

O prefeito de Niterói Rodrigo Neves visitou nesta terça-feira, dia 30, as obras do novo Mercado Municipal de Niterói após a conclusão da primeira fase do trabalho. Na etapa inicial, foi realizada a recuperação e impermeabilização do telhado, o reforço estrutural e reforma de colunas, restaurando os traços de art déco. O espaço tem abertura prevista para novembro e terá 180 lojas.

O Mercado Municipal é considerado uma das ações prioritárias do plano de retomada econômica de Niterói, de acordo com o prefeito.



“É um projeto que vai gerar centenas de empregos e novos negócios. E gostaria de destacar um outro fato: vamos recuperar um patrimônio histórico da cidade, que ficou degradado por mais de 40 anos, em uma região que ficou abandonada e depreciada por décadas. Esse é um lugar que está no coração e na memória afetiva dos niteroienses. Vamos devolver um espaço totalmente modernizado e com várias atividades. Além disso, teremos a requalificação do entorno, com um projeto paisagístico e urbanístico para a recuperação dessa região”, explicou o prefeito.



Está prevista para agosto a abertura do período para locação das lojas que vão ocupar o Mercado Municipal. No mês seguinte, deve ser concluída a reforma do prédio principal. Por fim, a requalificação do entorno do espaço deverá ser finalizada em outubro. Sendo cumprido o cronograma, a previsão é que o Novo Mercado Municipal seja entregue à população em novembro.



“Nós teremos aqui floriculturas, uma vila cervejeira e outras atividades que hoje não existem em Niterói. Será um espaço lindo, às margens de uma avenida importante como a Feliciano Sodré e que até o fim do ano vai estar gerando emprego e renda, recuperando mais uma área da cidade”, afirmou Rodrigo Neves.



O Mercado Municipal funcionou de 1930 a 1976. Após ser fechado, funconou ali o Depósito Público Estadual. O edifício está recebendo um trabalho meticuloso e feito com cuidado para manter todas as características da arquitetura neoclássica do lugar. O imóvel, que possui uma área de cerca de 9,7 mil metros quadrados, faz parte de um conjunto arquitetônico da região portuária de Niterói e estava desativado há cerca de 30 anos.

Segundo o secretário municipal de Governo, Comte Bittencourt, o projeto, além de permitir a recuperação do entorno da Avenida Feliciano Sodré, servirá como uma referência comercial para o interior do estado.



“Nova Friburgo é o segundo produtor de flores do país, só perde para Holambra (SP), e hoje o produtor de lá leva suas flores para a Cadeg, no Rio. Com o Novo Mercado Municipal de Niterói, ele terá um ponto muito mais próximo da sua área de produção. E é um prédio com valor histórico imensurável para a cidade”, disse o secretário.



A prefeitura municipalizou o mercado e lançou uma Parceria Público Privada (PPP) para a revitalização. A ideia é que o local se transforme em um dos principais espaços gastronômicos, de cultura, lazer e turismo do Estado do Rio de Janeiro.



“A Prefeitura de Niterói fez a modelagem do projeto e a concessão do espaço em troca da reforma. A concessionária é responsável e vai explorar economicamente o espaço, sob regulação do poder público. A intenção é trazer produtos típicos de municípios do Leste Fluminense, da Região Serrana, e fazer do novo Mercado Municipal uma referência de venda para esses produtos, que são a cara do estado do Rio”, disse a secretária municipal de Fazenda, Giovanna Victer.



O vencedor da licitação foi o consórcio Novo Mercado, que será resposnsável pela gestão do espaço por 25 anos. O investimento do consórcio será de R$ 69 milhões em três anos, sendo R$ 30 milhões já na reforma do atual prédio.



O térreo do mercado será um espaço para comercialização de frutas, incluindo espécies raras e de cultivo orgânico, verduras, legumes, produtos tradicionais da região, açougue, empórios especiais, produtos gourmet, queijos, laticínios e especiarias. No mezanino ficarão restaurantes, cervejarias artesanais e adega.



Na segunda fase, serão construídas uma nova praça e um centro cultural, além de um de edifício garagem com 300 vagas. Todo o local contará com medidas de sustentabilidade, como o uso da luz natural, reaproveitamento de água de chuva e telhado verde.