Novo lote de vacina será distribuído aos 92 municípios fluminenses

Começa amanhã (23) a entrega de mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19 aos 92 municípios fluminenses. Serão distribuídas 330.810 doses, sendo 12.500 da Oxford/Astrazeneca para segunda dose, completando a remessa que chegou ao estado na última sexta-feira (20); 151 mil da Coronavac e 167.310 da Pfizer, ambas para primeira e segunda aplicações do esquema vacinal.

As vacinas Coronavac e Pfizer chegaram à Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói, na noite deste sábado (21), e o município do Rio de Janeiro fez a retirada de seu carregamento logo em seguida. As doses da Oxford/Astrazeneca foram entregues à CGA pela manhã.

Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí farão as retiradas de seus respectivos lotes na CGA, a partir das 8h, nesta segunda-feira. Para os municípios das regiões Norte e Noroeste, a entrega será feita por um helicóptero da SES que decolará do Grupamento Aeromóvel da Polícia Militar (GAM), em Niterói, às 7h30. Para as demais cidades, as remessas serão distribuídas por vans e caminhões, que saem da CGA a partir das 7h, com escolta da Polícia Militar.

A Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde (SVAPS) vem reforçando rotineiramente a importância de responsáveis técnicos e gestores municipais organizarem suas ações de vacinação, respeitando a destinação das doses para a primeira ou segunda aplicação do esquema vacinal. A SVAPS ressalta que a distribuição do imunizante é feita de forma proporcional e igualitária a todos os municípios.