Novo filme de Velozes e Furiosos tem filmagens no Rio

Franquia de sucesso volta a capital para o décimo filme

O Rio, que já havia sido pano de fundo para Velozes e Furiosos 5, em 2011, vai ser destaque de novo nas telonas. Segundo a coluna de Mônica Bergano, as filmagens foram feitas em Copacabana e no Arpoador, na Zona Sul, no entanto, sem a presença do elenco que estrela o longa.

Velozes e Furiosos 5 foi gravado no Brasil

Foram usados helicópteros e drones nas filmagens. A jornalista afirma que as gravações na capital fluminense foram feitas pela produtora carioca Conspiração.

Entre os astros que vão retornar estão Vin Diesel, Charlize Theron, Tyrese Gibson, Ludacris e Michelle Rodriguez. De acordo com a Universal, Velozes e Furiosos 10 vai entrar em cartaz em 19 de maio de 2023.

Justin Lin, que havia já dirigido cinco filmes da franquia não trabalhará nesse filme. O novo diretor será Louis Leterrier, que fez “O Incrível Hulk”, filme que também teve cenas no Rio.