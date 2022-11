Novo Festival no Rio recebe Di Ferrero, Detonautas e outros grandes artistas

Fundição Progresso estreia M4L

Na próxima sexta-feira (9), o festival de música M4L, Music For Life, tem sua edição de estreia na Fundição Progresso, onde celebrará as múltiplas expressões artísticas e culturais através das diversas formas de entretenimento, principalmente a música.

Nesta primeira edição o público vai disfrutar de um line-up recheado de atrações especiais do pop-rock e hardcore nacional. Di Ferrero, Detonautas, Dead Fish e Lamutes fazem seus shows completos no palco de uma das casas de shows mais icônicas do Brasil.

Dead Fish é uma banda brasileira de hardcore melódico que se formou em Vitória, Espírito Santo, em 1991. Já Lamutes, fundada em 2014, é uma banda carioca de rock formada pelos jovens Bruno Conti, João Victor Almeida, Matheus Lucius e Lucas Izidoro.

Os ingressos já estão a venda pelo site da Ingresse.

Serviço – FESTIVAL M4L – RIO DE JANEIRO

Data: 09 de Dezembro de 2022

Local: Fundição Progresso

Cidade: Rio de Janeiro / RJ

Line-UP:

DI FERRERO

DETONAUTAS

DEAD FISH

LAMUTES

Ingressos:

Lote Promocional (LIMITADO) – R$60,00 (meia-entrada) / R$120,00 (inteira)

Site de Vendas: http://www.ingresse.com/