Novo dono do Botafogo anuncia criação de time B do Glorioso

Norte-americano que vai investir no alvinegro carioca, John Textor anunciou em entrevista que vai criar uma equipe B do Botafogo. A ideia de Textor é formar um time Sub-23, que ficaria entre o Sub-20 e os profissionais.

A ideia do investidor que garantiu 90% das ações da SAF do Botafogo é dar rodagem para atletas mais novos que buscam espaço na equipe principal, e também servir de transição para jogadores lesionados do time principal. A prática comum na Europa, principalmente na Inglaterra, onde Textor também investe no Crystal Palace, clube da elite do futebol inglês.

Recentemente, no Brasil, a CBF criou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, torneio Sub-23 da entidade. O Botafogo, porém, nunca participou da competição por não possuir uma equipe, mas tem vaga garantida porque está no top-20 no ranking de clubes da confederação brasileira.

– Vamos acrescentar times ao Botafogo. Um time B, como existe em Portugal, esses grandes times B. Eles não são apenas o time reserva, são jogadores que estão lutando, talvez mais jovens, em reabilitação médica. Estão lutando para chegar ao time principal. Vamos crescer o nosso estafe, identificar pessoas talentosas que existem lá atualmente e criar empregos para elas. Porque precisamos ter um time principal, um time B, os melhores na categoria sub-20 também – explicou John Textor em entrevista para “Negócios do Esportes”.