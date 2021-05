Novo decreto autoriza permanência nas praias do Rio durante final de semana

Um novo decreto publicado nessa sexta-feira (7) autorizou o município do Rio de Janeiro a liberar a permanência nas praias, incluindo o comércio nas areias, durante o final de semana e feriados. A normativa que estava valendo, desde março, autorizava essa frequência apenas durante semana, mas agora as novas medidas expandiram as regras que valem até o dia 20 de maio. Outra regra que foi suspensa é o toque de recolher nas ruas entre 23h e 5h, que agora está permitida a permanência nas ruas do Rio.

Segundo nota o novo decreto também acaba com a restrição de horário para atendimento presencial em comércio e serviços, incluindo bares e restaurantes. No caso dos bares e restaurantes, a única restrição de horário determinada pela prefeitura é para apresentações de música ao vivo, que só podem ocorrer até as 23h. No caso dos estabelecimentos localizados em shopping centers, há restrições para o número de pessoas a serem atendidas ao mesmo tempo. Em locais fechados, só podem atender a 40% de sua capacidade de lotação. Em locais abertos, o percentual sobe para 60%. As mesmas regras valem para casas de espetáculo e apresentações artísticas em espaços de eventos.

Boates, danceterias e casas de espetáculo continuam com proibição para o funcionamento assim como salões de dança, realização de rodas de samba e de festas que necessitem de autorização transitória, em áreas públicas e particulares.