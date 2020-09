NOVO confirma candidatura de Juliana Benício

Ontem, foi a vez da candidata Juliana Benício ser confirmado pelo partido Novo como aspirante à Prefeitura de Niterói, juntamente com o postulante a vice, Willie Silva. De 58 votos votos possíveis, ela recebeu 57, que confirmaram sua candidatura. Emocionada após a convenção, Juliana destacou a união do partido em prol do projeto.

“Foi uma aprovação avassaladora. É a consolidação da união do partido Novo em torno do projeto. Somos uma chapa pura, eu e meu candidato a vice pertencemos ao partido. Não estamos negociando secretarias”, disse.

Para Juliana, agora é hora de se aproximar cada vez mais da população, se mostrar e, principalmente, mostrar que pode ser a novidade nessas eleições.

“Agora, mais do que nunca, vamos conversar com o povo de Niterói, sempre caminhando para ter esse contato mais próximo. Antes de emitir qualquer opinião sobre mim, peço sempre: me pesquisem, me procurem, me conheçam”, afirmou.

A candidata a prefeita declarou que sua campanha será humilde, mas com muita disposição para ir às ruas e mostrar suas ideias para a sociedade niteroiense.

“Não temos dinheiro para realizar pesquisas, mas o sentimento de rua é forte. É cada dia mais real esse sentimento de que estaremos no segundo turno e vamos conquistar a vitória que não será só nossa, mas de todo o povo de Niterói”, disse Juliana Benício.