Novo comandante do 12º BPM quer reduzir roubos de veículos

O novo comandante do 12º BPM (Niterói), tenente-coronel Aristheu de Góes, definiu uma de suas prioridades à frente do batalhão que atende às cidades de Niterói e Maricá: reduzir os roubos de veículos. Aristheu participou, na manhã de hoje (10), de reunião do Conselho Comunitário de Segurança Pública, na Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL-Niterói).

Segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), o indicador de roubo de veículos subiu de 24 em outubro do ano passado para 60 no mesmo mês, em 2022. De acordo com o comandante, este é um fenômeno que tem sido observado em todo o Estado do Rio de Janeiro. Ele afirmou que está mantendo diálogo com comandantes de outras unidades a fim de identificar a causa do problema.

“Isso é algo que está acontecendo em todo o Estado do Rio de Janeiro. A Polícia Militar está buscando os motivos e soluções para que isso possa voltar a um número aceitável. Estamos conversando com outros comandantes em áreas conflagradas e isso é um fenômeno que está acontecendo dentro das comunidades. Estamos buscando atacar a raiz do problema para retomar a tranquilidade”, disse.

Aristheu é o novo comandante do 12º BPM – Foto: Marcelo Feitosa

Aristheu explicou que a maioria dos casos, aproximadamente um terço, foi registrada na Zona Norte de Niterói. Os indicadores também apontaram oscilação para mais em roubos de rua (que englobam roubos a (transeunte, celular e coletivo). Subiu de 149 casos em outubro do ano passado para 153 em outubro de 2022. No entanto, o comandante pontuou que das três modalidades, roubo a coletivo apresentou diminuição.

“A área da 78ª DP teve um maior impacto no mês de outubro. Pouco mais de 1/3 dos casos de roubo de veículo se deu lá. Roubo de rua também, a maioria dos casos foram na área da 78ª DP. Já em roubo de carga tivemos uma redução de nove para três casos, todos eles na área do Fonseca. A gente teve uma redução de 19 para quatro casos de roubos a coletivo”, explicou o comandante.

Integração

Aristheu afirmou que está feliz em assumir o comando do batalhão de Niterói e lembrou que atuou por um bom tempo na unidade, exercendo a função de subcomandante. Ele afirmou que deseja manter a integração com outros poderes, como a administração municipal de Niterói e a operação Segurança Presente.

“Estou muito feliz em receber essa missão. Já passei por essa unidade como subcomandante junto com o coronel Sylvio Guerra. Permaneci por 1 ano e 2 meses como comandante do 7º Batalhão. A gente vai continuar trabalhando com integração total com a Prefeitura de Niterói. Esse momento é muito importante para que a gente possa aperfeiçoar o nosso trabalho”, completou.