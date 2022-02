Novo Centro de Niterói será arborizado

A tão sonhada revitalização da região central de Niterói deu um importante passo ontem (16). O prefeito Axel Grael realizou a apresentação do Projeto Centro 450 na Sala Nelson Pereira dos Santos, em São Domingos. Até 2024, a cidade vai ser repaginada, o que irá possibilitar o melhor acesso entre as regiões vizinhas, com ampliação de ruas, implantação de ciclovias e projetos de paisagismo. Na semana que vem, o prefeito vai divulgar as próximas reformas na Zona Norte, e depois as das comunidades de Niterói.

“Estamos fazendo uma grande transformação na nossa cidade desde 2013, com resiliência e uma série de investimentos em infraestrutura. Entramos em outra etapa agora. A cidade comemora 450 anos no próximo ano e já começamos a celebrar com esse conjunto de intervenções que vão melhorar ainda mais a cidade em termos de estrutura, qualidade de vida e também com a possibilidade de novos serviços e investimentos. Esse esforço é recompensado pela geração de empregos, oportunidades e pelas parcerias com a iniciativa privada, que traz investimentos. A cidade cresce como um todo”, afirmou o Axel.

O Centro é o principal ponto de acesso entre as regiões, por onde milhares de pessoas se deslocam diariamente. Por isso, o projeto ‘Amaral Peixoto Verde’ vai reformular a via, além de proporcionar conforto térmico que atualmente não tem por conta da falta de árvores. A reforma do prédio da Caixa visa recuperar o edifício inteiro e deve contar com 400 moradias para quem necessita. E o novo corredor na Visconde do Rio Branco vai facilitar a passagem dos ônibus pela cidade. Já o tradicional Mercado de Peixe vai ficar de cara nova também, com e vias reformadas e repaginadas.

Já o acesso não motorizado ao Caminho Niemeyer deve ficar mais fácil. Com a ampliação da rua Saldanha Marinho e da Rua Marquês de Caxias, o morador não var precisar mais ficar dando voltas para entrar no Caminho Niemeyer.

Na nova praça Arariboia, o objetivo principal é integrar a praça e tirar o estacionamento do local. Assim, a paisagem ficará totalmente limpa em benefício do pôr do sol. Também vai haver a duplicação do bicicletário.

O complexo esportivo na Concha Acústica vai incentivar ao esporte na cidade. Segundo o prefeito, o local não é tão utilizado. E com o aproveitamento do espaço com quadras esportivas e campo de futebol, mais pessoas poderão usufruir do local. E no entorno da Concha Acústica, vai ter um grande parque que se estenderá até a praça Arariboia.

A Rua da Conceição, outra importante via da cidade, deve receber novo paisagismo também, com o aterramento das fiações, o que irá despoluir a rua visualmente. As praças da cidade vão ser reformadas, entre elas as do Rink e de São João.

O prefeito declarou que deseja realizar esses projetos com o mínimo de impacto possível no cotidiano. Outros projetos também foram comentados, como a urbanização da comunidade do Sabão, a revitalização de Portugal Pequeno, criação de trilhas do Morro da Penhas com mirante, a casa Norival de Freitas como centro de tecnologia e arte digital para formação de pessoas, novo mercado municipal de Niterói e investimento em modais de transporte.

Considerando a premissa de que o Centro ainda não é tão habitado quanto poderia, o prefeito anunciou a construção de mais de 3 mil unidades habitacionais, considerando diversos perfis de renda. São mais de 10km de ruas a serem urbanizadas. E no total, 400 milhões de Reais em investimentos públicos.