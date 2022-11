‘Novo cangaço’ explodiu bancos em Niterói e SG, afirma PF

Entre junho e julho deste ano, duas agências bancárias foram atacadas com explosivos por ladrões. A primeira foi o banco Santander, na Ilha da Conceição, em Niterói; enquanto a outra foi a Caixa Econômica, no bairro do Paraíso, em São Gonçalo. A Polícia Federal descobriu que as ações foram orquestradas por uma mesma quadrilha, chamada “novo cangaço”.

De acordo com o delegado federal Luiz Carlos, responsável pelo inquérito, na última terça-feira (1º) foi realizada uma ação para prender um suspeito de integrar a quadrilha. Segundo a apuração, o homem, que não teve a identidade revelada, foi ferido durante uma ação frustrada em Angra dos Reis, Sul do estado, e estava internado em um hospital no Andaraí, Zona Norte do Rio de Janeiro.

No dia 31 de outubro o grupo criminoso estava prestes a realizar uma nova ação contra instituições bancárias localizadas na região de Angra, ocasião em que entraram em confronto com fação criminosa rival na comunidade da Lambicada. Durante o tiroteio, pelo menos oito dos criminosos pertencentes à organização criminosa foram mortos pelos rivais.

Banco Santander, na Ilha da Conceição

“A operação teve como propósito localizar, capturar e prender mais um suspeito. O bando teve uma ação frustrada em razão de uma guerra entre facções criminosas em Angra dos Reis. Um suposto integrante acabou se hospitalizando no hospital de Andaraí, onde foi localizado e preso”, explicou o delegado.

Luiz Carlos deu detalhes sobre como o grupo criminoso atua. As ações seguem o mesmo “modus operandi”. A violência fez com que a Polícia Federal chamasse a quadrilha de “novo cangaço”, em referência ao bando liderado por Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, que espalhou medo pela região Nordeste do Brasil, no começo do Século XX.

“Este grupo criminoso que perpetrou diversos crimes violentos contra instituições financeiras, polícia e motoristas que passavam pelo local, durante os últimos quatro meses. Segundo apurado, o grupo vem se utilizando da modalidade ‘novo cangaço’ ou domínio de cidade, de modo a evitar a ação policial”, explicou o delegado.

Além disso, outro método usado pela quadrilha é atirar contra transformadores de energia elétrica para causar interrupção no fornecimento do serviço. De acordo com o delegado, também eram colocados pregos nas ruas para furar pneus de viaturas.

“O grupo usa fuzis e materiais explosivos, atira contra policiais, dispara contra transformadores para interromper o fornecimento de energia, fazem reféns, colocam ‘miguelitos’ nas ruas, que são pregos para furar pneus de viaturas”, complementou Luiz Carlos.

De acordo com o delegado, os integrantes da quadrilha responderão por roubo majorado, tentativa de homicídio qualificado, organização criminosa majorada e resistência qualificada. Caso sejam condenados, cada um poderá pegar cerca de 40 anos de prisão. Ao todo, dois integrantes da quadrilha já foram presos.

Delegado federal Luiz Carlos

Investigação

De acordo com a PF, houve pelo menos cinco episódios de ataques a agências bancárias com explosivos nos últimos quatro meses, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Os eventos apurados ocorreram em 09 de junho, 1º de setembro, 3 de agosto, 2 e 5 de setembro deste ano, em agências bancárias situadas respectivamente nos bairros da Ilha da Conceição, Niterói; Paraíso, São Gonçalo; Vila Isabel, Rio de Janeiro; Taquara, Rio de Janeiro; e Centro de São João de Meriti.

A investigação apontou que nos referidos eventos a organização criminosa atuou com cerca de 15 homens portando armas de fogo de uso restrito (fuzis), os quais roubaram veículos, fizeram reféns, subtraíram bens pertencentes a instituições financeiras, detonaram artefato explosivo, resistiram à prisão, inabilitaram estruturas de segurança e proteção, bloquearam vias de acesso e, para empreender fuga, dispararam contra policiais militares.