Novo boletim médico informa que Bolsonaro tem melhora, mas não aponta previsão de alta

O Hospital Vila Nova Star informou, em nota, que o presidente Jair Bolsonaro evolui de forma satisfatória, mas segue sem previsão de alta. Além disso, o comunicado informa que o “planejamento terapêutico” segue dentro do cronograma clínico.

“O Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, segue internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, evoluindo de forma satisfatória clínico e laboratorialmente. Permanece o planejamento terapêutico previamente estabelecido. O Presidente segue sem previsão de alta hospitalar”, diz o boletim.

Bolsonaro está sendo acompanhado pelo cirurgião gástrico Antonio Luiz Macedo, que cuida de sua saúde desde a facada sofrida nas vésperas da eleição de 2018.

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI), general Augusto Heleno, visitou o presidente e publicou no Twitter que a recuperação de Bolsonaro tem sido “acima do esperado”.

“No dia de hoje, visitei o presidente Bolsonaro, no Hospital Vila Nova Star, em SP. Ele passa bem, mas continuará a fazer alguns exames e avaliações. Sua recuperação tem sido acima do esperado, graças a Deus e às orações dos amigos e amigas.”

Tratamento “conservador”

Inicialmente, quando houve o planejamento da transferência de Bolsonaro do Hospital das Forças Armadas, em Brasília, para São Paulo, realizada na tarde de ontem, cogitou-se uma cirurgia emergencial. Entretanto, o procedimento foi descartado na noite do mesmo dia. Em nota, a equipe do hospital informou que preferiu seguir um “tratamento clínico conservador”.

“O Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, foi transferido na noite desta quarta-feira para o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após passar por uma avaliação no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, e ser diagnosticado com um quadro de suboclusão intestinal. Após avaliações clínica, laboratoriais e de imagem realizadas, o Presidente permanecerá internado inicialmente em tratamento clínico conservador”, disse a nota divulgada pelo hospital ainda na quarta (14).