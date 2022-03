Novo aumento de preços gera ‘dor de cabeça’ nos consumidores

A partir dessa sexta-feira (1), quem precisa de medicamentos terá um gasto a mais no bolso, o que pode gerar mais ‘uma dor de cabeça’. Os remédios vão passar por um reajuste, que acontece todos os anos, e dessa vez o índice está programado para ser de 10,89%.

A variação foi divulgada pelo Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma) e o aumento de quase 11% acontece através da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), baseada no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O novo reajuste ainda precisa passar pelo crivo do Governo Federal e valerá em todo o país.

A TRIBUNA fez uma pesquisa de preços de 11 medicamentos em três farmácias e em algumas comparações a diferença do valor entre o mesmo medicamento chegou aos R$ 52. Na soma dos 11 remédios o valor total das farmácias mais baratas foi de R$ 461,59 e os mais caros foi R$ 633,65, uma diferença de R$ 172,06. As vezes na mesma rede tem preços diferentes do mesmo medicamento. O reajuste acontece todos os anos e é autorizado pela CMED, através de uma comissão coordenada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O Sindusfarma informou que durante dois anos de pandemia, a oferta dos medicamentos manteve-se regular e seus preços aumentaram menos do que os dos alimentos e dos transportes, por exemplo. No acumulado de 2021 e 2020, os medicamentos subiram em média 3,75%, enquanto a inflação geral no Brasil saltou para 15,03%. Em 2021, os medicamentos subiram 6,17% ante a inflação geral de 10,06%, de acordo com o IPCA, medido pelo IBGE. Em 2020, a inflação dos medicamentos foi negativa (-2,28%), ante a carestia geral de 4,52%. “Os medicamentos têm um dos mais previsíveis e estáveis comportamentos de preço da economia brasileira”, afirmou Nelson Mussolini, presidente executivo do Sindicato.

A farmacêutica Nathália Queiroz trabalha numa drogaria no Centro de Niterói disse que os clientes já estão reclamando dos preços. “As pessoas já estão perguntando sobre o aumento e reclamando dos valores. Nós tentamos explicar que isso acontece todo ano e que a gente tenta ajudar, dando descontos nos pagamentos. O reajuste é comum e acontece todos os anos”, resumiu.

De acordo com a 5ª Edição da Pesquisa Sobre o Comportamento do Consumidor em Farmácias no Brasil, feita pelo Instituto Febrafar de Pesquisa e Educação Corporativa, 79,9% dos entrevistados afirmam que o preço foi o principal fator para a escolha da farmácia e mais de 86% dos consumidores entrevistados reportaram participar de algum programa de fidelidade. “Segundo os dados da pesquisa que é realizada anualmente, com consumidores de forma presencial, se percebe alguns importantes e relevantes reflexos da diminuição de poder aquisitivo da população. Atualmente se compra menos unidades por visitas às farmácias e se busca produtos de preço menor, com isso a redução do ticket médio é bastante significativa”, aponta Edison Tamascia, presidente da Febrafar.

A aposentada Ana Cristina Costa, 65 anos, toma medicamentos para pressão alta e ansiedade e está vendo a diferença no bolso. “Antes eu conseguia comprar tudo de uma vez só e pagava a vista. Agora os preços estão tão caros que eu uso o cartão de crédito. Eu pago remédio o ano todo e eu acho que deveriam repensar esse reajuste. Ainda mais que estamos em um período de pandemia e que muito se foi gasto com medicamentos”, opinou a moradora do Centro.

“Mesmo tendo os medicamentos preços tabelados é possível economizar nessas compras. Uma coisa que poucas pessoas sabem é que se tabela apenas o valor máximo dos medicamentos, mas o mínimo as farmácias podem estabelecer de acordo com suas estratégias comerciais”, analisa o presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin), Reinaldo Domingos.