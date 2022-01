Novidades para beneficiários da Moeda Social Arariboia

A Prefeitura de Niterói vai fazer o pagamento da diferença dos valores do crédito do cartão da Moeda Social Arariboia até sexta-feira (28). A Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia identificou problemas no processamento dos dados referente ao crédito do benefício. O valor será depositado na conta digital da Moeda Arariboia e estará disponível para uso.

Além de buscar os cartões, durante esta semana será possível também fazer o cadastro de comerciantes interessados em aceitar a moeda como pagamento em seu estabelecimento. A repescagem para os beneficiários do programa social da Moeda Arariboia que ainda não retiraram seus cartões começou na segunda (24). A entrega será realizada ao longo da semana, das 8h às 17h, no Caminho Niemeyer, seguindo um novo cronograma que divide o público pela letra inicial do nome, evitando aglomerações. É obrigatório o uso de máscaras para ter acesso ao local.

Na terça (25), poderão retirar as pessoas com nome iniciado pelas letras A, B, C, D e E. Quarta (26) e quinta (27) será a vez dos nomes que começam pelas letras G, H, I, J, K, L, N, O, Q, S, U, W, X, Y e Z. E, no último dia, sexta-feira (28), podem buscar pessoas que tenham a inicial do nome com as letras M, P, R, T e V.