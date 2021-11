‘Novembro Negro’ tem programação especial em Niterói

Para ressaltar as lutas da população negra contra o racismo, preconceito, discriminação racial e desigualdades sociais, diversas atividades estão programadas para acontecer na cidade de Niterói.

“Enquanto gestora municipal das Políticas de Igualdade Racial, me sinto honrada por fazer parte dessa construção. Será um novembro potente, com muitas atividades promovidas pelos movimentos sociais, pelo governo e pelo povo preto dessa cidade”, destacou a subsecretária de Igualdade Racial da Subsecretaria de Promoção de Igualdade Racial (Supir), Gloria Anselmo.

Depois da abertura, houve uma roda de Jongo Congola promovido pela Ceabir (Centro de Estudos Afro-Brasileiro) e uma palestra com a professora Flávia Rios da Universidade Federal Fluminense (UFF) que abordou o “Políticas Públicas de Igualdade Racial: histórico e perspectivas”. O evento contou com a participação de diversos movimentos sociais da cidade e a presença de parceiros da prefeitura. Na parte da tarde as atividades prosseguiram com integrantes da sociedade civil, no Solar do Jambeiro, no Ingá.

Programação:

19 E 20/11 – 16h (confirmar) – Lançamento do Selo “Sua Cor Tem Valor” – Selo a ser oferecido às escolas que estão trabalhando a Lei 10.639/03 e do Decreto de Convocação da V Conferência Municipal de Igualdade Racial.

Local: Gabinete

18/11 – 14h – Mesa Redonda: “Zumbi vive: do passado até os dias atuais”.

Local: Auditório da OAB – Niterói

Mesa 1: Políticas Públicas e saúde da população negra (CMS/CTSPN/SUPIR) – Palestra de profissionais da área da Saúde.

Mesa 2: A história da discriminação racial no Brasil: anos depois, o que mudou? – Palestra do Negrogum

Atividade cultural: Apresentação do Jongo Congola (Ceabir)

23/11 – A partir das 9h30 – Novembro Azul + Novembro Negro – Live “Pensando a saúde masculina com atenção e afetividade: câncer para além do gênero” com transmissão on-line (canal será divulgado pelas redes da Prefeitura Municipal de Niterói)

Palestrantes: Dr. Rodrigo Moura Araújo (oncologista – HUAP) – Câncer de próstata (atenção, prevenção e cuidados) e Dra. Thereza Cypreste (Mastologista – ADAMA) – Câncer de mama masculino (prevenção, autoexame e cuidados). Mediação: Sr. Joaquim Jorge (representante do Comitê Técnico de Saúde da População Negra)

29/11 – 14h – Formatura unificada dos cursos vinculados ao Projeto Potência Negra.

Local: Auditório da Fundação Oscar Niemeyer