Novelas com gêmeos ou gêmeas nunca saem do mesmo lugar

Por: Flávio Ricco / Colaboração: José Carlos Nery

“A Usurpadora”, novela mexicana exibida e reexibida pelo SBT em várias oportunidades, gira em torno do drama de uma irmã pobre que toma o lugar da irmã rica.

A mesma coisa de tantas e de “Um Lugar ao Sol”, próxima novela das nove, da Globo, com os personagens de Cauã Reymond. Os dois vivendo um drama exatamente igual.

Claro que, como qualidade de produção, podemos apostar no escuro, com a maior das certezas, que o trabalho da Lícia Manzo será bem superior.

E isso no todo, técnica e artisticamente.

Porém, determinadas coincidências, como agora irá existir, podem muito bem ser evitadas. Evidente que o recheio será outro, talvez mais interessante, mas é sempre bom evitar certas similaridades.

Aliás, histórias envolvendo gêmeos, um bonzinho e outro mauzinho, o piorzinho tomando o lugar do melhorzinho, sempre foram muito comuns e uma coisa que as novelas brasileiras sempre fizeram bem, foi trabalhar com ideias e pontos de partida bem originais. E o autor brasileiro tem que trabalhar com criatividade. Vale continuar insistindo nisso.

Christian/Renato (Cauã Reymond)

TV Tudo

Não é por nada

Sem qualquer esforço, também já é bem extensa a lista de novelas com gêmeos ou gêmeas produzidas por aqui.

“Mulheres de Areia”, “Êta Mundo Bom!”, “Cara & Coroa”, “Paraíso Tropical”, “O Clone” e tantas outras. E, pode perceber, sempre com antagonismo ou trairagem.

Duelo de mães

Ivan Moré é um dos convidados do “Duelo de Mães” deste sábado, às 20h25, na Band.

O jornalista convoca a mãe, dona Zilda, para uma disputa gastronômica com Helena, mãe do humorista Eros Prado.

É tetra!

Após “A Terra Prometida”, “Jezabel” e “Gênesis”, onde viveu o vilão Beno, Edu Porto vai para uma quarta novela na Record.

Está confirmada a sua escalação em “Reis”, escrita por Raphaela Castro.

Tem data

Estreia dia 6 de janeiro, nos cinemas, o aguardado “Eduardo e Mônica”, inspirado na música homônima do Legião Urbana.

Com Gabriel Leone e Alice Braga nos principais papéis e direção de René Sampaio, ganhou prêmio de Melhor Filme Estrangeiro no Edmonton Film Festival em 2020.

Balanço

Com 203 capítulos originais, a novela “Império” teve sua exibição encerrada sexta – hoje só reprise, com apenas 24 episódios foram cortados nesta edição especial.

Diferente de “Pega Pega”, também da Globo, que tem 184 e vai sair de cena em duas semanas com 107 na reprise.

Telas

Filme que estreou nos cinemas esta semana após dois anos de atraso, “Marighella”, de Wagner Moura, segundo a colunista Cristina Padiglione, vai se tornar uma minissérie em 2022.

A produção da Globo Filmes é estrelada por Seu Jorge, no papel-título: um deputado cassado que se tornou guerrilheiro durante a ditadura militar.

Reta final

A Netflix liberou nas suas redes sociais mais um teaser da segunda parte da quinta e última temporada de “La Casa de Papel.

A série espanhola encerra seu ciclo no dia 3 de dezembro.

Reencontro

Depois de um tempo juntos na Record, Xuxa e Marcos Mion, agora se reencontram na Globo.

Ela gravou o quadro “Tem ou Não Tem”, do “Caldeirão”. Sasha, ao lado de Letícia Spiller – que foi paquita e do filho Pedro Novaes.

Afinando

Não sei se é uma simples impressão, mas nesses dez novos capítulos inéditos parece que abaixaram um pouco a temperatura da personagem de Agatha Moreira.

Nos capítulos iniciais, existiu um certo exagero. Parece que agora acertaram o tom.

Vale dizer

Agatha Moreira é uma das excelentes atrizes da nova geração. Faz muito bem todos os seus trabalhos.

Quando a coluna coloca impressão é porque o que vai ao ar quase nunca é na ordem do que foi gravado. Daí a ressalva. O que também não impede de ter acontecido uma correção, por parte da própria Agatha e da talentosa direção de Amora Mautner.

Bate – Rebate

• Nova contratada da Amazon Prime Video, Ingrid Guimarães diz que agora vai fazer séries, filmes e programas…

• No meio disso, alguns projetos pessoais que vai tirar do papel.

• Manu Gavassi anunciou que seu próximo álbum, “Gracinha”, terá também uma versão, com lançamento no dia 26, na plataforma Disney+…

• A própria Manu se encarregou de tudo. Roteirizou e dirigiu.

• Também por aí, a Star+ anunciou o fim das gravações da série brasileira “Não Foi Minha Culpa”. Lançamento no ano que vem…

• … Em seu elenco, Bianca Comparato, Lorena Comparato, Aline Dias e Fernanda Nobre, entre outros, com direção de Susanna Lira.

• Marisa Orth participa do programa “Conversa Piada”, neste sábado, na Cultura, 22h.

• Por causa do filme “Marighella”, Wagner Moura tirou a semana para dar entrevista. Foram muitas.

• Também pela história do Maradona, claro, mas a série da Amazon vale muito pelo desempenho dos três atores escolhidos para viver o principal papel…

• … Juan Cruz Romero na infância, Nicolás Goldschmidt na juventude e o protagonista Juan Palomino, nos últimos anos de vida.

C´est fini

A chegada da Jovem Pan deu, como se esperava, uma chacoalhada na CNN Brasil. Reuniões atrás de reuniões.

A ideia é armar um contra-ataque já a partir dessa próxima semana, inclusive em termos de contratações.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!