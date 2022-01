Novela “A Escrava Isaura” estreia na TV Brasil

Sucesso da teledramaturgia nacional e internacional, a novela “A Escrava Isaura” estreia na programação da TV Brasil a partir da quarta-feira (12), às 20h. A produção vai ao ar de segunda a sábado, sempre no mesmo horário.

Reconhecida pela crítica e pelo público por abordar temas que retratam parte da história do País, “A Escrava Isaura” é baseada no romance homônimo escrito por Bernardo Guimarães, em 1875. Com texto de Tiago Santiago e Anamaria Nunes, a novela tem direção-geral de Herval Rossano.

Com 167 episódios de aproximadamente 45 minutos de duração por capítulo, a trama principal acompanha os desafios vividos pela escrava Isaura, interpretada por Bianca Rinaldi, sobre os desmandos de Leôncio, papel de Leopoldo Pacheco. Théo Becker, como o abolicionista Álvaro, e Renata Dominguez, como a cruel Branca, também são protagonistas. A novela ainda tem a atuação de nomes conhecidos da dramaturgia brasileira como Patrícia França, Mayara Magri, Jackson Antunes, Maria Ribeiro, Caio Junqueira, Gabriel Gracindo, Paulo Figueiredo e Ewerton de Castro.

Os veteranos Rubens de Falco e Norma Blum fazem participações especiais no início da trama após serem protagonistas na versão da novela em 1976. O galã ficou conhecido internacionalmente como o vilão Leôncio e retorna para interpretar o Comendador Almeida, pai do personagem. Já Norma Blum fez Malvina, casada com Leôncio, na primeira obra e agora vive Gertrudes, madrinha de Isaura.