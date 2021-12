Nove cidades do estado do Rio já cancelaram a festa de Réveillon. No Rio está mantida

Para se precaverem da variante ômicron da Covid 19,nove cidades do estado do Rio cancelaram a festa de Réveillon: Volta Redonda e Itatiaia, no Sul do Estado, Macaé e Campos dos Goytacazes, na Região Norte; Niterói; Araruama, na Região dos Lagos; e São João de Meriti, Duque de Caxias e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

São Gonçalo, na Região Metropolitana, ainda não confirmou se vai realizar essa festa.

Na capital fluminense, onde a festa de Ano Novo está mantida, a expectativa do setor hoteleiro é otimista. A ocupação de quartos está próxima dos 80%.

Com a crescente preocupação com a variante ômicron do coronavírus, a Prefeitura do Rio decidiu ampliar a exigência do comprovante de vacinação.

Para o presidente do Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município do Rio, Alfredo Lopes, a medida não representa um problema para o setor. Com 86% dos quartos já vendidos para a data, a Barra da Tijuca lidera a procura. Flamengo e Botafogo ocupam o segundo lugar no ranking dos mais procurados, seguidos por Copacabana e Leme e Ipanema, Leblon e Centro.