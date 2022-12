Novas regras para Uber e 99 permitem carros mais velhos

Os carros de aplicativo, como Uber e 99, receberam novas determinações para o funcionamento do serviço de transporte alternativo. As alterações foram publicadas no Diário Oficial da União no último dia 13 de dezembro.

A princípio, as novas regras foram determinadas apenas para o estado de São Paulo, mas logo vão estar valendo em todo o Brasil.

A primeira regra se trata da ampliação do tempo máximo de fabricação do veículo que fará o serviço. Agora, os condutores da Uber e do 99 podem trafegar com automóveis de até 10 anos de fabricação.

Houve também uma nova regra direcionada para as empresas de transporte alternativo. Trata-se da comprovação da emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV).

A última regra determinada a realização de vistoria e inspeção técnica do veículo que fará as corridas. É importante destacar que as vistorias devem ser seguir os parâmetros e frequências definidos para o transporte de passageiros.