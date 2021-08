Novas regras para realização de missas e cultos em Niterói

Foi publicado no Diário Oficial o Decreto nº 14.105/21 que altera o Decreto 14.096/21 e que atualiza o Novo Plano de Transição Gradual para o Novo Normal em Niterói. O documento determina novas regras sobre o distanciamento entre as pessoas e para a prevenção e enfrentamento da pandemia da Covid-19.

A partir desse sábado (7) está autorizada a realização presencial de missas, cultos e demais atividades religiosas com limitação de público em 50%. Pela normativa passada só podia presença de 10% de pessoas.

Outra normativa que faz parte do decreto é a venda de alimentos e bebidas no local seguindo as mesmas regras que lanchonetes e restaurantes precisam cumprir.