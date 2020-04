Novas regras para compras no Mercado de Peixe

O tradicional Mercado de Peixe São Pedro, na Ponta da Areia, está aberto nessa sexta-feira (10) para a compra do tradicional pescado. O galpão está aberto até às 13h e o esquema desse ano, por causa do coronavírus, é diferente: a entrada e saída foram controladas e no máximo 50 pessoas podem circular no grande galpão referência na venda de peixes no Rio de Janeiro.

O diretor da Associação dos Comerciantes e Amigos do Mercado de Peixe São Pedro, Atílio Guglielmo, explicou as normas: entrada principal do mercado foi controlada por dois seguranças contratados. Ao todo só podem circular 50 pessoas no mercado, a porta de saída é diferente da de entrada, e todo mundo tem que se higienizar com álcool em gel na entrada do mercado.

O Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) também se posicionou nesse período de aumento do consumo do pescado. Em nota o órgão frisou que em tempos do novo coronavírus e de cuidados redobrados com a higiene, o Conselho orienta como selecionar, conservar e comprar os pescados para a Semana Santa. Não existem relatos de que o novo coronavírus seja transmitido por alimentos. O importante é a higiene no momento da manipulação e preparo do produto.

“As mãos devem estar sempre limpas e os utensílios utilizados na manipulação e instalações, higienizados”, indicou Aline Pinheiro Borges, integrante da Comissão Nacional de Tecnologia e Higiene Alimentar (Contha/CFMV) e coordenadora de Alimentos da Vigilância Sanitária do Município do Rio de Janeiro (RJ).

Cheiro ruim, olhos avermelhados, textura macia e guelras com vermelho opaco são alguns indícios que o peixe não está tão fresco. Segundo informe do CFMVo comprador deve evitar peças manchadas ou com cortes, e dar preferência ao peixe com pele e escamas brilhantes e bem aderidas à carne. Os olhos, conhecidos indicadores do frescor do pescado, devem ocupar toda a cavidade orbital, e ser brilhantes e salientes. Também é possível atestar a qualidade pelas guelras do peixe, que de preferência devem ser úmidas e bem aderidas, com uma cor que varia do rosa ao vermelho intenso.