Novas motos reforçam Segurança Presente em Niterói

A Operação Segurança Presente em Niterói recebeu, nesta quarta-feira (13), o reforço de 20 novas motocicletas para auxiliar no patrulhamento da cidade. A cerimônia de entrega dos novos veículos foi realizada, durante a manhã, no Palácio Guanabara, sede do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

O anúncio da chegada das novas motos havia sido antecipado na edição de A TRIBUNA da última sexta-feira (8). O major PM Abrahão Clímaco, coordenador do Segurança Presente em Niterói, confirmou a novidade durante reunião do Conselho Comunitário de Segurança Pública, realizado na Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL-Niterói).

Clímaco comemorou a chegada das novas motocicletas e acrescentou que os veículos serão fundamentais para fortalecer o patrulhamento nas áreas atendidas pelo projeto. “Recebemos do Governo do Estado mais 20 motos-patrulha para aumentar nossa ostensividade no patrulhamento da cidade de Niterói. Com isso, dando mais visibilidade e aumentando a segurança da cidade”, explicou o coordenador.

É importante ressaltar que, desde segunda-feira (11), o Segurança Presente passou a atuar em parceria com o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), da Prefeitura de Niterói. O Governo do Estado voltou atrás após, na inauguração da nova fase da operação, afirmar que dispensaria a estrutura do Município, passando a utilizar o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).