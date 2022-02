Novas imagens mostram estragos causados pela chuva em Petrópolis

O temporal que atingiu a cidade de Petrópolis na tarde desta terça-feira (15) deixou um estrago por diversos bairros. Na Rua do Imperador, a principal via do Centro, há registros de alagamento próximo ao terminal rodoviário e ao antigo fórum. O bairro Alto da Serra é uma dos mais afetados pelo temporal até o momento.

Com o elevado volume de chuva que afeta a cidade no momento, a Defesa Civil passa a cidade para Estágio Operacional de Alerta e aciona o primeiro toque das sirenes do primeiro distrito, localizadas no Alto da Serra, Vinte e Quatro de Maio, Vila Felipe, Campinho, Chácara Flora e Dr. Thouzet. Os pontos de apoio para acolhimento de moradores em área de risco também foram abertos.

Até o momento, o acumulado pluviométrico chega a 113 milímetros em uma hora de registro de chuva.

Agentes da Defesa Civil e CPTrans atuam em diversos pontos da cidade por conta de inundações e alagamentos. As ruas Coronel Veiga (entre Duas Pontes e Ponte Fones), o Centro (nos acessos à rua General Osório e Silva Jardim), na Rua Bingen, na Praça Pasteur estão com trechos bloqueados para acesso.

Há 16 pontos de apoio na cidade para prestar apoio às vítimas:

24 de maio- Escola Estadual Augusto Meshick (Rua 24 de maio, s/n)

Alto da Serra-Escola Municipal Vereador José Fernandes da Silva (Rua Teresa, 1781)

Bingen-Salão Paroquial São Paulo Apóstolo (Rua João Xavier, 799)

Dr. Thouzet- Escola Paroquial Bom Jesus (Rua D. Thouzet, 820)

Indenpendência- Escola Municipal do Alto Independência (Rua Leonor Maia, 1670)

Itaipava- Escola Municipal Dr. Paula Buarque (Estrada de Teresópolis, Km 2)

Quitandinha-Amazonas- Escola Municipal Stefan Zweig (Rua Sergipe, s/n)

Quitandinha-Duques- Escola Municipal Odette Fonseca (BR-040 sentido Juiz de Fora, km 85)

Quitandinha-Espírito Santo- Escola Municipal Governador Marcello Alencar (Rua Amaral Peixoto, s/n)

Quitandinha-Rio de Janeiro- Centro de Educação Infantil Chiquinha Rolla (Rua Campos, s/n)

São Sebastião- Escola Municipal Papa João Paulo II (Rua São Sebastião, 625)

Sargento Boening- Escola Municipal Ana Mohammad ( Estrada do Paraíso, 710)

Siméria- Escola Municipal Rosalina Nicolay ( Estrada Presidente Sodré, 1026)

Vale do Cuiabá- Quadra da Boa Esperança (Estrada Ministro Salgado Filho, s/n)

Vila Felipe-Escola Municipal Dr. Rubens de Castro Bomtempo (Rua Permínio Schimidt, s/n)

Floresta- Escola Municipal Duque de Caxias (Travessa Luciando Camarota, 78)