Novas atividades liberadas a partir desta quinta em Niterói

O Prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, anunciou nessa terça-feira (21), através da live, detalhes da extensão do decreto de quarentena na cidade. O decreto está sendo preparado para ser publicado em breve no Diário Oficial e o processo de isolamento foi prorrogado até próximo dia 30.

“Um plano de retomada de atividades de maneira gradual e segura. Com responsabilidade. Abrir a partir de 23 até dia 30 uma janela que foi pactuada, através de diálogos com lideranças empresariais”, comentou o prefeito de Niterói.

Estarão permitidas a abertura de serviços médicos, odontológicos, óticas e materiais hospitalares, bancas de jornais, comércio de manutenção de aparelho eletrodomésticos e eletromecânicos e consertos de bicicletas. “Venho trabalhando com o prefeito há um tempo a questão das bancas. Já tinha sito acordado na semana passada alguns setores que poderiam abrir. Tem muita gente que não tem informação pela internet e isso vai ajudar essas pessoas e os próprios trabalhadores”, comentou o vereador Gallo (Cidadania).

Gallo ressaltou que muitas pessoas não têm acesso às informações pela internet

“Isso tudo para retomar com respeito saúde da cidade para retomar as atividades econômicas da cidade. Após reuniões com especialistas da Fiocruz e universidades que estão estudando a curva da epidemia, e empresários e todas as entidades comerciais de Niterói”, frisou Neves.

“Não podemos colocar em risco todo o esforço da prefeitura. Estamos no meio dessa guerra e seria realmente não ter prudência e responsabilidade não aumentar até dia 30 de abril as medidas de restrição e isolamento social em Niterói”, completou.