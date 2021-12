Nova variante e casos de influenza mantém uso da máscara em Niterói

Medida foi tomada após avaliação de técnicos da Secretaria de Saúde e do comitê científico





O aumento de casos da influenza na região metropolitana e o avanço da variante Ômicron no cenário internacional fez a Prefeitura de Niterói reavaliar as medidas previstas para janeiro pelo Programa Novo Normal Niterói e manter a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes externos em janeiro de 2022.



Após reunião de avaliação de técnicos da secretaria municipal de saúde e do comitê científico quanto ao aumento dos casos de Influenza na Região Metropolitana do Estado e o avanço da variante Ômicron no cenário internacional e nacional, a Prefeitura de Niterói decidiu não liberar o uso de máscaras em ambientes externos, como estava previsto para acontecer no mês de janeiro. A medida faria parte do Plano Novo Normal Niterói que foi dividido em três fases, incluindo uma lista de ações e retomada de atividades, que foram iniciadas em outubro e culminariam em janeiro. O plano previa uma revisão de acordo com a evolução da pandemia e suas variantes.



“Desde que iniciamos o processo do Programa Novo Normal de Niterói elaboramos um conjunto de regras para orientar a cidade avaliando e monitorando o comportamento da Pandemia de Covid-19. Niterói tem acertado nas suas ações e por isso estamos novamente revendo as medidas. Em muitos locais há o avanço dos casos da doença e por segurança vamos manter o uso da máscara em ambientes externos, afirma o secretário de Saúde de Niterói, Rodrigo Oliveira.



Medidas em vigor:



Fase 2 do Programa Novo Normal:

– Suspensão do horário limite para fechamento de bares, restaurantes e afins;

– Suspensão do uso de máscara para atividade física ao ar livre, mantendo o distanciamento de 1 metro;

– Permitido o funcionamento de casas noturnas, pubs e boates, com até 80% da capacidade de público, mediante comprovação de esquema vacinal completo;

– Permitido o funcionamento das casas de festas com até 80% da capacidade de público, mediante comprovação de esquema vacinal completo;

– Permitida a realização de grandes eventos com até 80% da capacidade de público, mediante comprovação do esquema vacinal completo;

– Mantidas as orientações de medidas de proteção à vida, tais como, higienização das mãos e ventilação de ambientes, uso de máscara.