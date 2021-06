Nova variante do coronavírus é identificada no Rio

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES) identificou mais uma variante e dezenove casos já foram localizados no estado de São Paulo. A SES informou que ainda não é possível afirmar que ela seja mais letal ou transmissível.

O monitoramento genômico identificou em meados de abril uma nova linhagem, originária da B.1.1.28, no município de Porto Real, Sul Fluminense do Rio. A linhagem P.5 tem a mesma estrutura da cepa original, porém sofre mutações na “coroa” do vírus que se liga à célula, conhecida como spike.

Os dados do monitoramento mostram ainda que a linhagem P.1 (Brasil) continua sendo a mais frequente no estado. Além disso, registrou uma baixa frequência da variante do Reino Unido e o declínio da P.2, desde novembro do ano passado. Estudos mostram que todas as vacinas disponíveis no Brasil são eficazes contra as variantes identificadas até o momento.



O estudo faz parte de uma parceria entre SES, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), do Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), do Laboratório de Virologia Molecular da UFRJ, do Laboratório Central Noel Nutels, da Fiocruz, Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e Fundação Getúlio Vargas (FGV).



A SES ressalta que, independentemente da cepa do vírus ou linhagem, as medidas de prevenção e métodos de diagnóstico e tratamento da Covid-19 seguem os mesmos. Sendo assim, não há alteração nas medidas sanitárias já adotadas como uso de máscaras e álcool em gel, lavagem das mãos e evitar a aglomeração.

Além disso, é importante os municípios continuarem avançando no processo de vacinação contra a Covid-19 e que a população retorne para receber as segunda dose. Apenas assim é possível alcançar a completa eficácia da vacina. Estudos mostram que todas as vacinas disponíveis no Brasil são eficazes contra as variantes identificadas até o momento.