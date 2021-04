Nova vacina tem teste aprovado pela Anvisa

Um novo ensaio clínico de vacina contra a covid-19 foi aprovado pela Anvisa nesta quinta-feira (8). A vacina candidata, produzido pela biofarmacêutica Medicago R&D Inc, do Canadá, e pela britânica GlaxoSmithKline, usa tecnologia de partícula semelhante ao coronavírus (CoVLP). O imunizante é composto pela proteína S feita de partículas parecidas com o vírus (VLPs). Ela será aplicada na população, quando aprovada, em duas doses com intervalo de 21 dias entre elas.

Quando a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) aprovar, os testes serão iniciados em seres humanos. A Anvisa informou que não tem responsabilidade pela definição da data.

Na fase 3 do estudo, planeja-se incluir até 30.000 voluntários distribuídos entre o Canadá, Estados Unidos, além da América Latina, Reino Unido e Europa. Serão 3.500 voluntários no Brasil. As fases 1 e 2 do estudo estsão em andamento no Canadá e nos Estados Unidos.

A vacina candidata usa tecnologia de partícula semelhante ao coronavírus (CoVLP) e é composta da proteína S expressa em forma de partículas parecidas com vírus (VLPs). O imunizante é coadministrado com o adjuvante em duas doses com intervalo de 21 dias entre as doses.

AUTORIZAÇÃO

Para conceder o aval, a Anvisa analisou os dados das etapas anteriores de desenvolvimento dos produtos, incluindo estudos não clínicos in vitro e em animais, bem como dados preliminares de estudos clínicos em andamento.

Os resultados obtidos até o momento, de acordo com a agência, demonstraram um perfil de segurança aceitável das vacinas candidatas. Trata-se do 5º estudo de vacina contra o novo coronavírus autorizado pela Anvisa. Os estudos aprovados anteriormente foram:

2.jun.2020: ensaio clínico da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e a empresa Astrazeneca;

O QUE SÃO ENSAIOS CLÍNICOS

Os ensaios clínicos são os estudos de um novo medicamento realizados em seres humanos. A fase clínica serve para validar a relação de eficácia e segurança do medicamento e para validar novas indicações terapêuticas.

Dentro desse ensaio, existem 3 fases (1, 2 e 3), nas quais são colhidas informações sobre atividade, funcionamento e segurança para que o produto possa ser liberado ao mercado e ser usado em pacientes junto com o tratamento padrão da pesquisa.

Para realização de qualquer pesquisa clínica envolvendo seres humanos, é obrigatória a aprovação dos CEPs (Comitês de Ética em Pesquisa) ou da Conep.

FASES DA PESQUISA CLÍNICA DE VACINAS

Fase 1: pequenos grupos de indivíduos, normalmente adultos saudáveis, são avaliados para verificação da segurança e determinação do tipo de resposta imune provocada pela vacina. Nessa fase também podem ser realizados estudos de desafio, a fim de selecionar os melhores projetos de vacina para seguirem à fase seguinte.

Fase 2: há a inclusão de um maior número de indivíduos e a vacina já é administrada a indivíduos representativos da população-alvo da vacina (bebês, crianças, adolescentes, adultos, idosos ou imunocomprometidos). Nessa fase é avaliada a segurança da vacina, imunogenicidade, posologia e modo de administração.

Fase 3: a vacina é administrada a uma grande quantidade de indivíduos, normalmente milhares de pessoas, para que seja demonstrada a sua eficácia e segurança, ou seja, que a vacina é capaz de proteger os indivíduos com o mínimo possível de reações adversas.