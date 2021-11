Nova testemunha da morte de entregador será ouvida pela polícia

Quase uma semana após a morte do entregador Elias Lima de Oliveira, de 24 anos, depoimentos de testemunhas continuam sendo ouvidos na tentativa de esclarecer o crime. O rapaz foi baleado durante uma ação do 12º BPM (Niterói), na Comunidade do Palácio, no Ingá, Zona Sul da cidade, no último dia 24. A família acusa a Polícia Militar de ter efetuado os dois disparos que o vitimaram.

A previsão é que nesta quarta-feira (1º) mais uma testemunha seja ouvida pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG), responsável pelas investigações. As oitivas estão sendo acompanhadas por advogados da Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Niterói.

Segundo fontes ligadas à investigação, esta será a última testemunha a ser ouvida. A esposa e a irmã de Elias prestaram depoimento na sexta-feira passada (26). Além disso, duas pessoas que presenciaram o momento em que o rapaz foi baleado foram ouvidas por policiais das DHNSG na tarde de segunda-feira (29).

No entanto, outros familiares de Elias, que inicialmente também seriam ouvidos, declinaram. O motivo seria medo de possíveis retaliações. É importante ressaltar que, na quinta-feira (25), advogados da Secretaria, que prestam assistência à família de Elias, relataram supostas ameaças, que teriam sido feitas aos parentes do rapaz, durante uma manifestação.

A Polícia Militar foi procurada e questionada pela reportagem de A TRIBUNA quanto ao andamento do inquérito policial militar, aberto para investigar a ação que vitimou Elias, além das supostas ameaças. No entanto, até o fechamento desta reportagem, não havia sido encaminhada resposta.

Em seu posicionamento mais recente, emitido na última semana, a PM afirma que a “a Corregedoria Geral da Polícia Militar disponibiliza canais para o recebimento de denúncias dos cidadãos. O anonimato do denunciante é garantido. O contato pode ser feito por telefone pelo número (21) 2725-9098 ou ainda pelo e-mail denuncia@cintpm.rj.gov.br. Um Inquérito Policial Militar (IPM) foi instaurado para averiguar as circunstâncias da ocorrência”.