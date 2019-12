Nova rótula de Camboinhas mais perto de sair do papel

Raquel Morais –

A reurbanização e intervenção viária no acesso ao bairro Camboinhas, na Região Oceânica, dará mais um passo importante. Em janeiro, a Prefeitura de Niterói vai receber a posse definitiva do terreno particular que será usado para a criação da nova rotatória em forma de praça. O projeto é parte do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS) e promete melhorar o trânsito no acesso para Piratininga e Camboinhas.

Carlos Roberto Boechat, administrador regional da Região Oceânica, disse que no mês que vem o terreno será definitivamente da Prefeitura de Niterói e as intervenções estarão mais perto de acontecer. “O trânsito vai fluir bem e o terreno vai incorporar o trânsito. Será uma solução maravilhosa para a região e ano que vem esperamos uma grande vitória para a questão da mobilidade urbana de Niterói. Temos muitos acidentes nesse trecho e, com essa mudança, esperamos diminuir esses índices e melhorar os congestionamentos”, pontuou.

De acordo com a Prefeitura de Niterói, a reurbanização e intervenção viária, com implantação estação BHLS, é um projeto que irá trazer desenvolvimento e requalificação urbana, além de maior segurança e conforto nas viagens. O projeto também conta com conexão cicloviária com Parque Orla. Isso acarretará maior fluidez para o trânsito e melhorará o acesso local. Segundo informe, o projeto é uma das intervenções que integram o Plano Municipal de Mobilidade sustentável, apresentado no último dia 27 de novembro. A obra ainda não tem data definida para seu início. O plano de mobilidade inclui uma série de intervenções urbanas e viárias, algumas já em andamento e outras previstas para os próximos 10 anos, com o objetivo de melhorar a mobilidade em toda a cidade.

MUDANÇAS NO TRÂNSITO EM PIRATININGA

Motoristas que estiverem saindo do shopping Multicenter, em Piratininga, não vão mais precisar acessar a rótula para seguir para Itaipu. Eles agora vão poder seguir direto para Maravista, Serra Grande, Itaipu, Itacoatiara e Engenho do Mato após a retirada dos tapumes, pelo lado esquerdo da via.