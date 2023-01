Nova pista de atletismo da UFF tem ordem de início das obras

Foi assinada, na última sexta-feira (20), a ordem de início das obras para a construção da pista de atletismo que vai funcionar no Campus do Gragoatá da Universidade Federal Fluminense (UFF). A cerimônia contou com a presença do reitor da UFF, Antonio Claudio Lucas da Nóbrega, e do prefeito de Niterói, Axel Grael (PDT).

A obra será feita em parceria com a universidade e vai beneficiar toda a população da cidade, além da comunidade acadêmica. A pista, que levará o nome da atleta Aída dos Santos, tem previsão de ser entregue no final deste ano. A ação faz parte da estratégia de revitalização do Centro de Niterói e o investimento é de R$14,6 milhões.

O prefeito destacou que a obra vai trazer para a cidade a oportunidade de crescer e se destacar no esporte, além de contribuir com a qualidade de vida da população.

“Quando a gente assina uma ordem de início, parece que está tudo começando agora, mas o trabalho começa muito antes disso. Esse investimento vai atender às necessidades da Universidade e também às de Niterói. Nós teremos esse equipamento esportivo para a formação de atletas no Centro da cidade, neste lugar, que é talvez o que tem mais fácil acesso da cidade, com uma malha aquaviária para o Rio aqui próxima. Eu duvido que exista um equipamento de atletismo com uma vista como essa e tenho certeza de que essa pista será um grande sucesso e trará eventos internacionais para cá, para que esse investimento coloque Niterói no mapa das grandes competições de atletismo”, declara.

O prefeito afirmou ainda que as obras da pista de atletismo fazem parte de um conjunto de investimentos que irão mudar a orla do Centro de Niterói e fazem parte do Plano Niterói 450. O projeto seguirá todas as determinações internacionais nas suas dimensões e também contará com a drenagem e revitalização do campo de futebol, área de salto em altura, salto com vara, salto triplo e salto à distância. Serão construídos vestiários masculinos e femininos e uma sala para administração e almoxarifado, além de arquibancada e iluminação em LED.

Antonio Claudio Lucas da Nóbrega, reforçou a importância da parceria entre a academia, o poder público e os empresários para realização de intervenções importantes para a cidade.

“Nessas últimas gestões da Prefeitura, temos conseguido avançar muito com um conceito fundamental, que é uma visão contemporânea de integração dos agentes públicos para que a população tenha mais entregas. Somos todos cidadãos e beneficiários dos aparelhos públicos também. Nós, como universidade pública, temos a obrigação de incluir as pessoas, de ser uma universidade aberta, ‘sem muros’, do ponto de vista do acesso. Esse projeto traduz essa visão, uma pista de atletismo, que inclui e que é aberta. O projeto é fruto de muito diálogo com a Prefeitura. Só temos a agradecer”, afirmou.

Aída dos Santos, que dará nome à pista, é ex-professora da UFF e estava presente na cerimônia e agradeceu à Prefeitura e à universidade pela iniciativa. Durante a cerimônia, Aída também foi homenageada com uma placa.

“Eu estou muito feliz e realizada, além de bem emocionada também, porque atletismo é um esporte base e é de muito difícil acesso. Espero que essa pista ajude no início da carreira no esporte para muitos jovens”, se emociona.

O presidente da Federação Estadual Rio de Atletismo, Robson Maia, prestigiou o evento e reconheceu a importância do projeto.

“A Federação há muito tempo busca um espaço para realizar as suas competições. O atletismo do Rio de Janeiro carece desse espaço desde 2014. Esse investimento vem ao encontro de toda a expectativa da comunidade do atletismo do Rio de Janeiro. Tão logo esse complexo fique pronto – e sei que ele será uma mudança de paradigma para todo o atletismo do Brasil, não mediremos esforços para trazer as competições regionais, nacionais e internacionais para cá”, conta.

Visita ao IACS

Grael aproveitou a oportunidade para visitar também o novo Instituto de Arte e Comunicação Social (IACS) da UFF, no Campus do Gragoatá. A obra, com aporte de R$ 28 milhões, foi viabilizada por meio de uma parceria entre o Município e a UFF. A nova sede deverá ser inaugurada nas próximas semanas e contará com 110 salas interligadas e divididas em blocos de salas de aula, além de anfiteatro, pátio e sala de exposição.

Outras parcerias com a UFF

O município possui outras parcerias com a UFF, como a restauração do Cinema Icaraí e os trabalhos do Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados (PDPA), uma iniciativa pioneira de produção acadêmica, voltada à gestão pública que trazem tantas ideias boas para a cidade.

Fotos: Bruno Eduardo Alves/Prefeitura de Niterói