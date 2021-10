NOVA NOVELA DAS SEIS MOVIMENTA DEZENAS DE FIGURANTES EM MINAS

Por: Flávio Ricco / Colaboração: José Carlos Nery

Demorou, mas a Globo finalmente disparou as gravações de “Além da Ilusão”, novela que vai substituir “Nos Tempos do Imperador” no horário das 18h. E suas equipes chegaram, chegando a Poços de Caldas, Minas Gerais, locação escolhida para várias sequências. Só para se ter uma ideia, além do elenco normal, composto

por nomes como Larissa Manoela, Sofia Budke, Rafael Vitti e Antonio Calloni, aproximadamente 200 figurantes

participarão dos primeiros trabalhos. As cenas serão rodadas em diversos pontos da cidade,

como o Parque José Affonso Junqueira, Thermas Antonio Carlos, Palace Hotel, Palace Casino, Cascata

das Antas e Complexo do Cristo. Detalhe: não tem nome fictício. A trama, em seus momentos iniciais,

acontecerá em Poços de Caldas mesmo. Em “Além da Ilusão”, Larissa Manoela interpretará,

em décadas diferentes, as irmãs Elisa e Isadora, que vão se apaixonar pelo ilusionista Davi, personagem

de Vitti. O lançamento está previsto para fevereiro ou março de 2022. Como quase todas as recentes novelas da TV, a história, escrita por Alessandra Poggi, também teve o seu planejamento afetado pela pandemia, além de trocas de atores e diretores. Na direção artística, por exemplo, Pedro Vasconcelos deu lugar a Luiz Henrique Rios.

SEM VESTÍGIOS



Alguém saberia dizer o que aconteceu com o reality show de ex-casais anunciado pelo SBT?! Simplesmente

caiu no esquecimento. Ninguém fala mais no assunto. É mais um que deve ficar para a programação 2022. Se é

que não esqueceram definitivamente dele.



FREIO



Na verdade, o anunciado reality de ex-casais não é o único projeto paralisado no SBT. Há vários outros aguardando

lugar na fila. Muitos ainda são inviáveis agora, devido ao momento do mercado, principalmente, e proximidade do

fim do ano.

DOCUMENTÁRIO



A TV Cultura marcou para dia 16, às 20h30, a exibição do documentário inédito “Os Dinossauros de São Paulo”, com reportagens e roteiro de Rodrigo Piscitelli. A equipe percorreu mil quilômetros pela rota paulista dos dinossauros. Recentes achados em obras de uma rodovia em Marília reforçaram a posição privilegiada da cidade como

um dos centros da paleontologia nacional.



COBRANÇA



A mesma intensidade de Miguel Falabella observada em seus musicais do teatro pode ser constatada agora nas gravações da série “O Coro”. Nos bastidores ou em cena ele tem cobrado muito de todos.

LIVRO



Sonia Abrão, apresentadora do “A Tarde é Sua”, na Rede TV!, lançará um novo livro até o fim ano. O título: “Aos homens que amei”.

ROUPA



Já a também apresentadora da Rede TV!, Daniela Albuquerque, vai lançar uma linha de jeans. Deve acontecer entre este mês e o próximo.



FÉRIAS



Tudo indica que Silvio Santos não fará novas gravações este ano. O comentário é que o dono do SBT poderá viajar para os Estados Unidos entre novembro e dezembro.

ATRASO

Globo e Sony pretendiam iniciar em setembro as gravações da série “Rio Connection”, protagonizada por Marina

Ruy Barbosa. Não foi possível. Agora, fica a expectativa se conseguirão disparar ainda nesses últimos

meses do ano. O planejamento, como quase tudo na TV, também foi prejudicado pela pandemia.

BOM NÚMERO



Na Rede TV!, o “Operação de Risco”, exibido aos sábados, às 22h, continua registrando bons índices. No mês de setembro, o reality policial apresentado por Jorge Lordello marcou 3 pontos de média e 4 de pico e manteve-se em quarto lugar no ranking de canais abertos, segundo dados do Kantar Ibope na Grande São Paulo.

CHURRASCO E FUTEBOL



O canal Space confirma para dia 23 de outubro, às 22h30, a estreia de seu novo reality show culinário, o “Churrasqueiros”, apresentado pelo chef paranaense Rick Bolzani. No primeiro episódio, uma disputa entre Reiton Dias (corintiano) e André Barros (palmeirense), decidida sobre a brasa, com dois primos que prometem preparar os melhores hambúrgueres.

BATE-REBATE



 “O Clube”, série portuguesa com Luana Piovani, irá para a terceira temporada…

 … Luana, por sinal, não tirou a TV do Brasil do radar…

… Mas, trabalhos aqui, só de curta duração. Está muito bem em Portugal.

 “Quando voltei[de uma viagem por vários países], recebi várias propostas de emprego”,

comentou Domitila Becker em recente live…

… Ela, hoje, integra a equipe de esportes do SBT…

… Domitila também faz um alerta aos colegas: “se você quer trabalhar com vídeo, é importante

fazer fono”.

… ”Não tem nada mais broxante que você não entender o que tá rolando”, diz a jornalista.

O canal AMC marcou para 20 de fevereiro a volta da série “The Walking Dead”.

Dispensada pela Globo, a diretora Denise Saraceni já chama atenção do mercado de streaming…

… Aliás, streaming que também observa o mercado de autores.

C´EST FINI – O AMC+, serviço de streaming pertencente a AMC Networks, vai lançar em 2022 a série em 8 episódios “Entrevista com o Vampiro”, derivada do sucesso do cinema que reuniu Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas, Christian Slater e Kirsten Dunst. Na nova montagem, Bailey Bass irá interpretar a jovem vampira Claudia. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!