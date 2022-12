Nova norma para nomes de ruas abre caminho para mais homenagens

A cidade de Niterói estabeleceu novas regras para mudanças de nomes de logradouros públicos, como ruas, avenidas e praças. Uma das novidades é a maior facilidade para homenagear pessoas que tenham importância histórica para a cidade. Recentemente, a mudança de nome da Rua Coronel Moreira César para Ator Paulo Gustavo ganhou notoriedade a nível nacional.

Uma das regras vigentes na cidade é de que o nome de logradouros que perdurarem durante os últimos 20 anos “na memória e na cultura da população” não poderiam ser modificados. No entanto, foi adicionado um adendo afirmando que a proibição não se aplica na hipótese de homenagem à pessoa que tenha incontestável importância e estreita ligação com o município.

A proposta abre caminho para que outros niteroienses ilustres possam ser homenageados com nomes de logradouros públicos, assim como Paulo Gustavo foi. Esta é a opinião do vereador Marcos Sabino (PDT). É do parlamentar a proposta, que tramita na Câmara Municipal, para alterar o nome da Rua Presidente Domiciano, no Ingá, para Cláudio Valério Teixeira, artista plástico carioca, mas que viveu a maior parte de sua vida em Niterói.

“A cidade precisa acompanhar a contemporaneidade. O Cláudio Valério é um artista importante. Dar o nome dele a uma rua num lugar ermo não faz muito sentido. Na atual Presidente Domiciano há o Solar do Jambeiro e o Museu Janete Costa, restaurados por ele. Temos que perguntar aos munícipes para ver se eles concordam”, disse o vereador, defendendo a participação popular nas discussões acerca do tema.

Regulamentação

Na escolha de novos nomes para os logradouros públicos do Município serão observadas as seguintes normas: nomes de brasileiros já falecidos que se tenham distinguidos em virtude de relevantes serviços prestados ao Município, Estado ou ao Brasil; por sua cultura e projeção em qualquer ramo do saber humano; ou pela prática de atos heroicos e edificantes.

Entre os critérios é que sejam nomes curtos, eufóricos e de fácil pronúncia, tirados da história, geografia, flora, fauna e folclore do Brasil, ou de outros países e da mitologia clássica;

nomes curtos, eufóricos e de fácil pronúncia, extraídos de textos e narrativas sagrados, orais ou escritos, e de calendários religiosos; datas de significação especial para a História do Brasil ou Universal; nomes de personalidades estrangeiras com nítidas e indiscutíveis projeções.

Será dada preferência a nomes de duas palavras. Será observada a concordância de nomes com o ambiente local. Nomes mais expressivos serão usados nos logradouros mais importantes. Estão vetadas homenagens a autoridades que tenham cometido crime de lesa humanidade ou graves violações de direitos humanos e que tenham participado na instalação e manutenção da ditadura militar no Brasil.

Ainda de acordo com a nova regulamentação, poderá ser unificada a denominação de logradouros que apresentem desnecessariamente, diversos nomes em trechos contínuos e com as mesmas características. Da mesma forma, poderão ser desmembrados em dois logradouros aqueles divididos por “obstáculos de difícil composição”.