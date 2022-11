Nova Lei Urbanística é aprovada pelo Compur

Última instância de deliberação, antes de tramitar no Poder Legislativo, o Conselho Municipal de Políticas Urbanas (Compur) aprovou, na última segunda-feira (21), a Nova Lei Urbanística do município.

A Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade (SMU) informa que, depois de meses de discussão no Poder Legislativo (Câmara Municipal de Niterói – CMN), o Projeto de Lei da Nova Lei Urbanística voltou ao Executivo em junho deste ano.

“Foram incorporados ao texto base os anseios manifestados pela população nas audiências públicas”, destacou a Secretaria, acrescentando que as principais mudanças são a redução de gabarito de oito para dois pavimentos, junto à Lagoa de Piratininga; a transformação da área na saída do Túnel Charitas-Cafubá, no Cafubá, em zona de conservação ambiental, com permissão para construção de até dois pavimentos; a redução de gabarito em zonas de Pendotiba; a criação de zona de desenvolvimento sustentável no Muriqui a e criação da Zona Especial de Preservação Cultural (Zepac) do Pé Pequeno.

Agora, a Prefeitura precisa enviar a proposta à CMN, para que o presidente da Casa, Milton Carlos Lopes, o CAL (PP), chame as comissões temáticas a fazerem os pareceres e as audiências públicas que se julgarem necessárias. Não há, entretanto, um prazo estipulado para que a lei seja votada na Câmara.

“Conforme seja aprovada entre nós, enviaremos a nossa proposta ao governo, para ver se os itens que forem verificados estão acertados. Vamos conversar com os colegas para decidirmos o cronograma”, ressaltou CAL.

Após seis meses de debates e intervenções do MPRJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro), a SMU convocou, para segunda-feira última, a reunião do Compur, a fim de deliberar sobre o anteprojeto da lei.

Em junho, o MP chegou a notificar o prefeito, Axel Grael, o vice, Paulo Bagueira, e o presidente da Câmara, CAL, para que prestassem explicações sobre a tramitação da nova legislação urbanística.

Debate antigo na cidade

Vale lembrar que, em julho, A TRIBUNA destacou as alterações da Nova Lei Urbanística de Niterói, que voltaram a ser discutidas no Compur, há cerca de quatro meses. Na ocasião, o jornal teve acesso aos substitutivos produzidos pelo Poder Executivo, que foram apreciados naquela reunião.

De acordo com o relatório, as alterações de mapa do PL 416/2021 seriam contempladas no substitutivo. Segundo o documento, o que seria apresentado no Compur foi o “resultado de um amplo entendimento entre os parlamentares da Câmara Municipal de Niterói e o Poder Executivo, no sentido de consolidar o texto do projeto de lei original, o resultado manifesto da população, durante o processo de participação social nas audiências públicas do Legislativo”.