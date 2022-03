Nova Lei Urbanística de Niterói une Douglas Gomes e esquerda

A atualização da nova Lei Urbanística de Niterói foi alvo de constante debate na sociedade civil, no plenário da Câmara do Vereadores, hoje (14). No entanto, o presidente da Câmara, Milton Cal (PP), afirmou para A Tribuna, que novas audiências serão marcadas. Serão analisados os novos questionamentos realizados pela população, em reunião de colegiado hoje (15), com a Comissão de Urbanismo. Então, o edital com as novas datas das audiências será divulgado.

Entretanto, de onde menos se espera, surgiu uma união surpreendente entre alguns vereadores de Niterói, contra o projeto. Em contato com a reportagem, Douglas Gomes (PTC), disse que caminha no mesmo sentido dos colegas do PSOL, em relação ao texto da matéria. O parlamentar, inclusive, ressaltou que é aberto ao dialogo. Além disso, em outras pautas na Câmara, apoia projetos da gestão Axel, da qual também é opositor declarado.

“Eu acredito muito no poder da população. Hoje eles deram show, na Câmara lotada como poucas vezes eu vi. A pressão da população é que vai nortear essa discussão. Essa discussão conseguiu unir dois lados antagônicos: o Psol e Douglas Gomes. A gente tá pensando de maneira parecida em relação a esse plano. É claro que a base do governo é maior que a oposição. Por isso o quem pode nortear essa questão é a população”, afirmou em relação a uma possível solução contrária a nova Lei Urbanística de Niterói.