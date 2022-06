Nova Lei Urbanística de Niterói – Procurador-Geral de Justiça defende participação popular

De operações especiais a projetos urbanísticos. Quase tudo passa pela análise do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). O órgão é chefiado pelo procurador-geral de Justiça. Quem ocupa o cargo, durante o biênio 2021/2023 é o niteroiense Luciano Mattos. Em entrevista exclusiva, ele falou sobre alguns dos principais temas que envolvem o MPRJ.

Um desses assuntos é a polêmica em torno da nova Lei Urbanística de Niterói. O assunto está indiretamente ligado a Mattos, já que ele é promotor de Tutela Coletiva e Meio Ambiente de Niterói, cargo do qual está licenciado para exercer a função de procurador-geral. Embora tenha frisado que não seria ético comentar detalhes sobre o caso, já que há outro promotor designado, Mattos fez questão de frisar a importância da participação popular.

Audiência pública na Câmara dos Vereadores de Niterói

“Sempre foi uma luta histórica minha, enquanto titular da promotoria, que houvesse um debate efetivo, uma participação efetiva da população nas discussões sobre os destinos da sua cidade. No caso, o Plano Urbanístico e as demais leis de uso e ocupação do solo, que decidem o futuro da nossa cidade, como ela vai crescer, como vai se posicionar”, disse.

Dr. Luciano Matttos

O procurador também frisou que a participação da população, por meio audiências públicas, não é apenas um desejo seu, mas também uma imposição legal tanto no âmbito municipal quanto no estadual.

“Sem a participação da população, dificilmente esse resultado é alcançado. A participação popular não é apenas um desejo meu, isso está previsto no Estatuto da Cidade e na nossa Constituição Estadual também”, completou.

Operações policiais

O MPRJ também tem participado ativamente das discussões em torno da letalidade policial em operações. O assunto novamente veio à tona após a ação da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal que deixou 23 mortos na Vila Cruzeiro. Mattos destacou que o órgão, assim como o Governo do Estado, tem trabalhado a fim de diminuir a letalidade, tal qual determina a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 635, publicada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

“Desde que assumi a Procuradoria-geral de Justiça, o Ministério Público tem se empenhado e cumprido todas as determinações do Supremo Tribunal Federal em relação às operações policiais. O tema é complexo, exige um conserto nas atribuições de diversos órgãos. O Governo do Estado, o próprio Ministério Público, as forças policiais”, pontuou.

Dr. Luciano Mattos

Mattos também explicou que tem mantido diálogo constante com o governador Cláudio Castro (PL) e com o ministro do STF Edson Fachin no sentido de reduzir a letalidade das ações policiais. Na semana passada, Fachin determinou ao Estado do Rio de Janeiro que ouça, em 30 dias, as sugestões e as críticas da Defensoria Pública, do Ministério Público, e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) quanto ao plano de redução da letalidade.

“O Ministério Público tem uma estrutura especializada. Criamos um grupo temático exclusivamente para acompanhar todas essas determinações. Agora o ministro Fachin determinou que o Ministério Público e outras entidades se manifestassem sobre o plano de controle da letalidade policial apresentado pelo Governo do Estado. Isso nós estamos debatendo internamente para apresentar nossas sugestões”, prosseguiu.

Edson Fachin

O procurador-geral de Justiça também enumerou uma série de medidas tomaras pelo MPRJ para diminuir a violência durante operações em comunidades. Entre elas estão os canais para que a população envie denúncias, que são recebidas por meio do telefone ou WhatsApp, no número (21) 2215-7003, ou por intermédio do e-mail gt-adpf635@mprj.mp.br .

“Criamos um plantão 24 horas para que as pessoas nas comunidades, que sejam vítimas de qualquer tipo de arbitrariedade ou violência nessas operações, para imediatamente entrar em contato. Tem telefone, e-mail e fica sempre disponível á população para a que a gente possa evitar que essas arbitrariedades aconteçam”, orientou.

Investigações

Luciano Mattos recordou da atuação do Ministério Público na investigação da chacina do Jacarezinho, que deixou 28 pessoas mortas no ano passado, durante operação da Polícia Civil. O procurador-geral afirmou que o trabalho foi exitoso, tendo contado com a formação de uma força-tarefa para apuração, além de perícias até mesmo em roupas das vítimas, que foram enviadas num caminhão frigorífico a um laboratório em São Paulo.

Comunidade do Jacarezinho

“A exemplo do Jacarezinho, onde teve 28 mortes, foram 15 investigações, sendo uma para cada local de confronto. Percebendo a importância e o tamanho da investigação, imediatamente criamos uma força-tarefa com a presença do promotor natural mais três promotores e, em um ano, nós concluímos as investigações. Considero que foi um êxito”, destacou.

No que diz respeito à operação que deixou 23 mortos na Vila Cruzeiro, a segunda mais letal da história, Mattos não acredita que haja necessidade de se haver uma força-tarefa devido às particularidades das mortes, que ficaram mais concentradas do que no Jacarezinho, se assemelhando à operação do Bope que deixou nove mortos no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, em 2021. Por fim, Luciano Mattos elogiou o início da implantação das câmeras de monitoramento em fardas de policiais, iniciadas no último dia 30.

Complexo do Salgueiro

“Tenho mantido contato com o promotor da auditoria militar e o da investigação penal. Por enquanto eles não sinalizaram ainda. É um pouco diferente, mais parecido com o que aconteceu no Salgueiro, onde as investigações são concentradas. Talvez não seja necessária a criação de uma força-tarefa, mas de um apoio estrutural e isso será efetivamente dado. Mantemos sempre o diálogo com o governador. Foram apresentadas as câmeras, havia essa reivindicação. O Estado está cumprindo as determinações do supremo”, concluiu.