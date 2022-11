Nova iluminação da Praia de Icaraí será concluída ainda neste mês

A instalação dos novos equipamentos de iluminação das praias de Icaraí e das Flechas, Zona Sul de Niterói, será concluída ainda em novembro deste ano. É o que informou a Prefeitura de Niterói. A modernização das lâmpadas da orla foi iniciada em outubro de 2022. Está prevista uma economia inicial, apenas neste trecho, de mais de 30% ou 4.300 kWh/mês.

Fotos: Lucas Benevides/Prefeitura de Niterói

A Secretaria de Conservação e Serviços (Seconser) informou que a instalação de lâmpadas LED tem previsão de ser concluída ainda este mês. Os trabalhos começaram no final da orla (altura da Joaquim Távora) e se encontram no trecho da Pereira da Silva. O tempo chuvoso atrasa o cronograma. O serviço será retomado assim que o tempo melhorar.

De acordo com o Município, as novas luminárias têm maior eficiência e menor custo: há redução do consumo, a durabilidade é maior e apresentam menos necessidade de manutenção. A troca de lâmpadas será efetuada nas praias de Icaraí e Flexas, no trecho que vai da Rua Pereira Nunes até a Rua Joaquim Távora. Serão substituídas 102 luminárias com lâmpadas de vapor de sódio de 400W, para luminárias de LED de 280 W, somente nos postes altos de 22 metros.