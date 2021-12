Nova geração do surf mostra habilidade nas águas de Saquarema

Um domingo de festa para nova geração do surf e suas famílias na praia de Itaúna, em Saquarema. O mar baixou em relação ao sábado, mas segundo os organizadores deu boas ondas, a bancada mais para direita estava funcionando, meio metrinho toda hora, o nível dos grommets( jovem participante de esportes radicais) presenteou com um grande espetáculo de surf ao público presente. Assim foi o Admin Surf Grommets.

No segundo dia de competição, todos os recordes do sábado foram quebrados. O maior score do evento passou para a atleta Buziana, Aysha Ratto, na categoria SUB-16, o score ‘9,10’ superou o resultado do atleta Cauet Frazão, que fez um score “8” na semi final SUB-18 no sábado. Aysha Ratto também superou com um “13,85” o recorde de pontos do Gabriel Dantas, que, totalizou 13,75 na SUB-14 também no sábado.

A SUB-18 e a SUB-16 masculino já entraram no domingo com as baterias finais definidas. O bicho pegou na água, SUB-14 masculino e SUB-12 e as meninas que tiveram todas categorias somente no segundo dia de competições.

A realizadora do Admin Surf Grommets é a Associação de Surf de Saquarema, homologada pela Federação de Surf do Rio de Janeiro (FESERJ). A Associação de Surf de Saquarema foi fundada em 25 de agosto de 1979 e vem desde então difundindo e divulgando o surf e o nome de Saquarema pelo mundo afora, berço de muitos atletas, trabalha unida em busca de evolução e novos nomes no esporte.