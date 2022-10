Nova frente fria a caminho de Niterói

Uma nova frente fria está prestes a chegar em Niterói. Nesta quinta-feira (6), o frio vai dar uma trégua, de acordo com Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói. Também vai haver redução de nebulosidade na cidade sem previsão de chuva.

Hoje (6), a temperatura varia entre 18 °C e 31°C, os ventos devem estar moderados e a partir da tarde, podem chegar a ficar fortes.

Na sexta-feira (7), a passagem de uma frente fria vai deixar o tempo instável em Niterói, com predomínio de céu nublado e previsão de pancadas de chuva já a partir do período da manhã, acompanhadas de raios e rajadas de ventos de moderados a fortes. As temperaturas vão permanecer estáveis, com máxima de 29°C, e mínima de 20°C.