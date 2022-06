Nova empresa aérea brasileira pode se chamar Sim Brasil

Após o “voo de galinha” da ITA Transportes aéreos, que quebrou perto do Natal deixando milhares de passageiros na mão, uma nova empresa aérea brasileira pode ser inaugurada e vai se chamar Sim Brasil. Quer começar a voar em 2023 com três Airbus A320, inicialmente.

Gestores da empresa vão se reunir com a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) no próximo dia 5 para iniciar o processo de certificação. O projeto é liderado pelo empresário do Distrito Federal Galeb Baufaker, que é desconhecido no Brasil, mora nos Estados Unidos e não tem tradição no setor.

Ele é dono da Baufa Air que mudou o nome para Sim Brasil.

Segundo o portal especializado Aeroin, uma equipe vem trabalhando na criação da companhia de um escritório localizado no bairro do Jabaquara, na capital paulista. Além disso, no último dia 15 de junho, a empresa abriu um CNPJ e, dias antes, reservou o endereço na internet www.baufaair.com.br para suas futuras transações.

O processo para obtenção da outorga, que garantirá à Sim Brasil a permissão para explorar o serviço de transporte aéreo de passageiros e cargas, tem cinco fases, leva meses e custa caro. No final, quando se atinge a fase 4 do processo, é necessário que pelo menos uma aeronave esteja no país, vistoriada, para que a ANAC cumpra com algumas verificações em solo e em voo, antes de conceder uma outorga.

A ideia

Parte da equipe é egressa da Itapemirim Transportes Aéreos, que suspendeu as operações em dezembro do ano passado. Meses depois, o empresário Galeb Baufaker Junior quis comprar a empresa. Para fosse possível, Baufaker Junior teria que quitar todas as dívidas da ITA com os passageiros lesados e ex-funcionários, negociar com credores e ainda recuperar o crédito da empresa. A tarefa poderia parecer factível, já que o empresário declarou que estava disposto a aportar até R$ 400 milhões no negócio.

Dias depois do anúncio, no entanto, ele desistiu do negócio, sob o argumento de que havia muita insegurança jurídica em torno da Itapemirim. Em seguida, a ANAC cancelou a outorga da ITA para prestar o serviço de transporte aéreo, sepultando qualquer chance de revivê-la.

Com isso, Baufaker Junior tinha duas alternativas: desistir do negócio de transporte aéreo ou começar do zero sua nova empresa. Ele teria, então, optado pelo segundo caminho.