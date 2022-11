Nova edição da BeatleWeek terá shows gratuitos em Niterói

Maior festival de tributo aos Beatles na América Latina terá seis palcos e sete dias de evento.

A BeatleWeek retorna este ano e vai abastecer a cidade de Niterói com muita música e principalmente, o rock de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Serão 76 shows pela cidade divididos em seis palcos. A programação começa na próxima segunda-feira (28), no Palco Cervejaria Masterpiece, em Piratininga, na região Oceânica.

O evento é chancelado pelo Cavern Club, mundialmente conhecido por ser o local inicial da carreira dos Beatles. Mais de 40 atrações, que vão compor 75 shows, entre bandas de Niterói, Santa Catarina, Minas Gerais, Pernambuco, São Paulo, Goiás e Rio Grande do Sul levarão aos palcos covers e releituras da banda de maior sucesso global da história da música. Bandas de outros países como Inglaterra, Argentina e Paraguai também compõem o lineup do festival.

Além dos shows, serão realizadas diversas outras atividades como exibição de filme e palestras com personalidades do meio “beatlemaníaco”. Umas das presenças de destaque no festival são as dos músicos Mr. Clark Gilmour e Mr. Jon Keats, ambos diretores e músicos do Cavern Club de Liverpool.

Os palcos estarão montados em São Francisco, Icaraí, Piratininga e Centro, distribuídos da seguinte forma: Palco Let It Beer – Vila Cervejeira, no Centro; Palco George Martin – Espaço Five Stars e Palco Blackbird, em São Francisco. Palco Cervejaria Masterpiece – Cafubá, em Piratininga. Palco Sgt. Peppers, no Jardim Icaraí. Palco All Nighter – Clube Rio Cricket, em Icaraí.

Às 19h da segunda (28), no Palco Cervejaria Masterpiece, começa o esquenta da Beatleweek. Na terça (29), vai rolar às 19h 30 um debate sobre carreiras solo dos Beatles com Ricardo Pugialli, Eduardo Brocchi, Leandro Souto Maior e o jornalista Luiz Antônio Mello. Às 21h 30 a banda ASAS entra em cena.

Na quarta (30), às 21 h, a banda paraguaia 03 of us sobe ao palco Cervejaria Masterpiece para agitar o público. Na quinta (1), é a vez de Clark Gilmour + Jon Keats, de Liverpool, e Sonid Club, de Florianópolis se apresentarem. Na sexta (2), Get Beatles e Beatles Again cantam às 21 e 22h, respectivamente. E para finalizar, The Beats, às 21 h, e Versário – Beat and Shout, 22 h, vão dar um show.

No Palco Sgt Peppers, em Jardim Icaraí, a programação começa na sexta (2) e vai até domingo (4). No primeiro dia, às 18 h, Juliana e o povo do mar apresentam os seresteiros do veleiro; às 19 h, 20 h e 21 h, se apresentam 03 of Us, Zivi toca Oasis, Sonido Club, respectivamente. No sábado (3), das 16 h às 21 h, sobem ao palco: Diego Souto &The Revolvers, Bezzouros, Get Beatles, Versário – Beat and Shout, Evandro Halaby convida Raimndo Luiz e Liverpool Beatles Band.

No domingo (4), das 14 h às 20 h, para fechar a programação do Palco Sgt Peppers, estão entre as atrações o Violúdico, Get Beatles, Clark Gilmour, Juliana e o povo do mar apresentam os seresteiros do veleiro, Beatles Again, Stand By Me e Blackbird.

No Palco Blackbird, em São Francisco, abrem o primeiro dia, 2 de dezembro, a partir das 18 h até as 21 h: Sonido Club, Union Jack, Diego De Grandi e convidados, Beatles Party. No sábado (3), a partir das 16 h, estão entre as atrações a Orquestra do Abel, 03 of Us, The Beats, Clark Gilmour, Beatles Again e Ksora. No domingo (4), fecham, a partir das 16 h, Versário – Beat and Shout, Diego Souto &The Revolvers, Letícia Barbarella Acústico, Sonido Club, Roller Coasters, The Calangles Rock Band + Clark Gilmour e Jon Keats.

As atrações que abrem o Palco Let it Beer, no centro de Niterói, a partir das 18 h, são Beatles Again, Diego Souto &The Revolvers, Clark Gilmour, Harrison e MC Cartney Tribute. No sábado (3) se apresentam, a partir das 16 h, Eduardo Camacho, Hey Dude, Roque Abílio, Sonido Club, Blue Beetles e Juliana e o povo do mar apresentam os seresteiros do veleiro. No domingo (4), a partir das 16 h, fecham The Calangles Rock Band, Bezzouros, The Beats, Versário – Beat and Shout, 03 of Us e Union Jack.

Na sexta (2), a partir das 18 h, o Palco George Martin – Espaço Five Stars, em São Francisco, conta com a presença de Back in Beatles, Faim Deep e Ferrovia Cantareira. No sábado (3), a partir das 14 h, Get Beatles, The Beats, Jon Keats, Clark Gilmour e Juliana e o povo do mar apresentam os seresteiros do veleiro e 03 of Us.

No domingo (4), fecham o Palco George Martin – Espaço Five Stars, os artistas Eduardo Camacho, Sonido Club, Black Monkees, High Hopes, A Execrável Banda dos Fodidos, Union Jack, de 14 h às 19 h.

No Palco All Nighter, no Clube Rio Cricket, comandam a noite de sábado (3), entre às 22 h e 2 h da manhã Os Bonitos, Harrison e MC Cartney Tribute, Sonido Club, Daniel and the Jets e Diego Souto &The Revolvers.