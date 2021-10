Nova concessão do Maracanã tem primeira audiência pública

Aconteceu hoje (27) a primeira audiência pública para apresentar a proposta de edital para a nova concessão do Maracanã. O objetivo é que o Maracanã permaneça como um importante centro esportivo do Estado do Rio de Janeiro. A audiência pública, no Palácio Guanabara, foi comandada por integrantes da equipe técnica da Secretaria da Casa Civil. Representantes dos clubes cariocas participaram, além de integrantes de empresas interessadas na concessão, sociedade e entidades ligadas ao esporte. No encontro, eles tiraram dúvidas e deram sugestões sobre o processo.

“Este processo de concessão está sendo conduzido com toda a transparência que o complexo do Maracanã necessita e merece, seguindo todos os prazos legais. Por isso, a importância de amplo diálogo com todos os interlocutores deste processo e com a sociedade civil. Mais do que um polo esportivo, o Maracanã é símbolo do turismo do Estado do Rio e do Brasil, uma relíquia da nossa história”, afirmou o governador Cláudio Castro.

A proposta de modelagem do edital prevê um mínimo de 70 jogos de futebol no Maracanã e eventos de modalidades esportivas no Maracanãzinho. A disputa será em lote único e o prazo é de 20 anos de concessão, prorrogáveis por mais cinco.

Desde o último dia 06/10, o governo disponibilizou a consulta pública para a concessão. Nessa etapa, a sociedade pode consultar informações sobre a modelagem e dar sugestões. Todos os dados estão disponíveis no portal https://www.concessaomaracana.rj.gov.br.