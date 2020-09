Nova cédula de R$ 200 será lançada amanhã e começará a circular no país

A nova nota de R$ 200, que terá a imagem do lobo-guará, começará a circular nesta quarta-feira (2), no país. Segundo o Banco Central (BC), será a sétima cédula da família de notas de Real. Serão produzidos neste ano 450 milhões de unidades da cédula. A instituição ainda não divulgou foto da nova nota, e o desenho só será conhecido no lançamento, assim como a cor e informações de segurança.

A cerimônia de lançamento das novas cédulas será transmitida pela internet . O lobo-guará foi escolhido em pesquisa realizada pelo BC em 2002 para eleger quais espécies da fauna brasileira deveriam ser estampadas nas cédulas do país. No site do Banco Central, há mais informações sobre a nova cédula. Essa será a primeira cédula de um novo valor em 18 anos. Um ano antes, em 2001, surgiu a nota de R$ 2. No meio tempo, houve a aposentadoria da nota de R$ 1, em 2005.

Em comum, os lançamentos de cédulas têm um mesmo objetivo: diminuir as transações feitas com dinheiro vivo, economizando com impressão de papel moeda. Outro motivo apontado é a necessidade de fazer frente ao pagamento do auxílio emergencial – estimado em mais de R$ 160 bilhões considerando as cinco parcelas aprovadas.

O animal escolhido para a nova nota, o lobo-guará, foi o terceiro colocado em uma pesquisa feita pelo Banco Central em 2000. A instituição perguntou à população quais espécimes da fauna gostariam de ver representados no dinheiro brasileiro. O primeiro lugar foi a tartaruga marinha, usada na cédula de R$ 2. O segundo, o mico leão dourado, incorporado na cédula de R$ 20.