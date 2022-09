Nova catedral fica pronta em 2030

Por Íngrid Bianchini

A nova catedral de Niterói vai ser inaugurada em 2030, como revelou o Arcebispo Dom José Francisco, em entrevista ao jornal A TRIBUNA. Trata-se de um projeto que nasceu da prancheta do arquiteto Oscar Niemeyer, abençoado por dois papas, sendo um deles São João Paulo II, situado às margens da Baía de Guanabara, Centro da cidade de Niterói.

Dom José Francisco, arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Niterói, conta como nasceu essa história, quem idealizou, como está o andamento das obras da Nova Catedral de São João Batista.

“O projeto de construção da Nova Catedral de São João Batista começou a ser idealizado, em 1997, pelo então arcebispo de Niterói, Dom Carlos Alberto Navarro. Ele tinha esse sonho de construir uma Catedral, pois quando foi criada a diocese, em 1892 a Igreja de São João Batista foi escolhida para ser catedral. Porém apesar de ser bonita e histórica, ela não comporta as grandes celebrações, como por exemplo Ordenação Sacerdotal e grandes encontros, geralmente estes eventos são realizados no Ginásio do Salesianos, ou no Caio Martins”, explica.

O arcebispo conta que na época Dom Navarro conversou com o então prefeito Jorge Roberto Silveira e dentro da proposta do Caminho Niemeyer foi pensado na construção desta obra. O autor renomado Oscar Niemeyer projetou a catedral católica, com capacidade para 5 mil fiéis, que ele ousou dizer ser sua obra prima.

“Dom Carlos chegou a fazer uma maquete que foi abençoada pelo Papa João Paulo II, mas com a sua morte repentina, em 2003, o projeto não foi à frente”, lembra.

Em 2012 houve a retomada como uma obra de fé para Deus, que está sendo construída com a oração e a colaboração dos fiéis, benfeitores e amigos da Igreja em Niterói. Na Jornada Mundial da Juventude, em 2013, a maquete apresentada ao Papa Francisco que também abençoou e incentivou o projeto.

O local onde a catedral está sendo construída é privilegiado pela beleza: às margens da baía de Guanabara, de frente para o Cristo Redentor e no caminho Niemeyer de Niterói. A catedral será mais um monumento relevante de Oscar Niemeyer, arquiteto reconhecido internacionalmente por suas belas e originais obras.

Depois de realizadas as fundações no subsolo, com 256 estacas colocadas um trabalho demorado, segundo o Arcebispo, a obra já pode ser vista.

“Ela começa a ser vista e vivemos este momento importante na construção dos três pilares fundamentais, que sustentarão os arcos da catedral. Ela é no formato de uma Mitra que são insígnias em distintivos do Bispo em celebrações , que mostram um sinal litúrgico desta obra de arte”, conta.

Ela será como uma paróquia com todas as suas atividades, com diferencial de realizar as grandes celebrações, encontros e lugar de visitação turística.

“Acreditamos que é um lugar religiosos, mas também turístico e cultural”, afirma Dom José Francisco.

E atual Igreja de São João Batista poderá ser nomeada como co-catedral, compartilhando a função de sede do Bispo.

Inauguração e recursos

“Dependendo dos recursos que conseguimos com empresários, colaboradores, Instituições nacionais e internacionais, ajuda de benfeitores, além da doação do povo e promoções que são realizadas, como: rifas, o próprio caminho da gratidão, onde com a contribuição de R$50 por mês, a pessoa deixa o seu nome e uma mensagem registrados, em placa personalizada, para sempre, em uma parede na parte interna da igreja. Assim esperamos, desejamos e sonhamos que até 2030 possamos concluir a obra.” contou Dom José.

Além da catedral em si, no espaço de mais de 13 mil metros quadrados haverá anexos como sala para trabalhos pastoral, a Mitra Arquidiocesana (parte administrativa), arquivo histórico, museu de Arte Sacra, Ossuário (respeito aqueles que partiram), o Caminho da Gratidão e um espaço para acolher os visitantes com lanchonetes.

Para este ano, o engenheiro da obra Aloísio Oliveira, explica que nos meses de setembro e outubro, será realizada a concretagem do último nível do pilar Sul, com altura de sete metros (sentido das barcas) e o pilar Norte (sentido do teatro).

“Buscamos também finalizar o pilar Leste (estacionamento), concluindo toda a concretagem em dezembro de 2022.

“O meu coração de bispo se alegra pelos passos que já conseguimos trilhar e peço a intercessão de São João Batista e da co-padroeira, a Senhora Auxiliadora, que nos ajude na realização dessa obra de fé e recompense a todos os colaboradores”, afirma Aloísio

“Pedimos que votem em candidatos que procurem o bem comum e não o bem próprio”

Neste ano, os bispos do Leste 1 que representam o Estado do Rio de Janeiro, divulgaram uma nota sobre as eleições, mostrando que a missão do bispo é anunciar Jesus Cristo. Dom José Francisco comenta que a Igreja não pode ficar indiferente às situações.

“Diante da sociedade onde vivemos e anunciamos o evangelho não podemos ficar indiferentes às situações. A Igreja não tem partido, não tem ideologias, mas tem princípios e valores fundamentados no evangelho. Desta forma a gente pede e orienta para que possam votar em candidatos que defendam a vida desde a concepção até o fim natural”, ressalta.

Outra medida que os bispos reforçaram foi o alerta às fake news.

“Alertamos quanto a tantas desinformações ou informações mentirosas. Nós precisamos estar atentos e não devemos divulgar procurando votar com consciência, votar bem exercendo nosso direto de cidadania”, concluiu.