Nova Catedral: elementos estruturais são montados

Quem passa pelo canteiro de obras da Nova Catedral São João Batista, no Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói, se surpreende com o avanço das intervenções do local. Em março foi iniciada uma nova etapa na obra, para a montagem dos elementos estruturais que sustentarão todo monumento catedral. O término dessa etapa está previsto para novembro desse ano. As atividades na Capela São João Paulo II, que fica ao lado da construção, na entrada do Teatro Popular Oscar Niemeyer, também voltaram com um evento em todos os sábados.

O gestor do projeto da Nova Catedral, Denis Carneiro, explicou que esses elementos são os três pórticos que vão até 65 metros de altura, a cúpula de 60 metros de diâmetro e a cruz em cima. São três blocões e três vigas unindo esses blocões. Cada blocão mede aproximadamente 11x8x3m e terá capacidade para suportar uma carga de 8.500 toneladas.













“A intenção da Capela é ir plantando nos corações dos fiéis que ali será um espaço de evangelização. A ideia é aproximar o fiel da igreja. A Nova Catedral é o maior projeto de evangelização da Arquidiocese e quando estiver pronta vai atrair milhões de pessoas ao longo do ano, pela grandiosidade do projeto. Quando a Nova Catedral abrir essa capela vai ser retirada do local”, comentou Denis.

Quem quiser saber mais sobre o projeto e, também, como colaborar de forma concreta com nossa obra de fé, pode acessar o site www.novacatedral.com

O PROJETO

A Catedral será construída em área de 13,6 mil metros quadrados, no Caminho Niemeyer. A capacidade interna será de cinco mil pessoas e 15 mil na área externa. A cúpula terá 60 metros de diâmetro e a nave central com 80 metros. Segundo informe da mitra há também a previsão de construção de todo um anexo administrativo cultural com salão de exposições, museu de arte sacra, arquivo histórico, espaço cultural, teatro, livraria, café, além da centralização para potencializar ainda mais todo o trabalho social e pastoral realizado pela Arquidiocese. Por se tratar de um projeto de Oscar Niemeyer, a Nova Catedral já nasce tombada como patrimônio histórico e cultural do Brasil.

Raquel Morais