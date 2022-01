Nova Catedral começa a ‘subir’

Quem passa pelas obras da Nova Catedral São João Batista, no Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói, se surpreende com a magnitude da construção. As obras estão em ritmo acelerado e grande parte das estruturas das paredes estão sendo montadas, ao longo dessa semana. A expectativa é que a partir da semana que vem sejam concretadas as paredes, que atualmente estão com cerca de 2 metros e vão atingir os 4,60 metros.

O gestor do projeto da Nova Catedral, Denis Carneiro, explicou que está sendo dada a continuidade das paredes que vão ficar envolta do espaço celebrativo. “Vão levantar as armações para depois colocar as formas e assim a concretagem. Na semana que vem tem mais concretagem. Nossa Catedral está subindo e o ‘ar’ de monumento mesmo vai começar no segundo semestre”, contou.

A Capela São João Paulo II está funcionando todo sábado de 10h às 12h, com as paróquias de Niterói fazendo o revezamento da definição e organização das atividades (Santa Missa, Adoração, Louvor, Récita do Rosário, etc).

O PROJETO

A Catedral será construída em área de 13,6 mil metros quadrados, no Caminho Niemeyer. A capacidade interna será de cinco mil pessoas e 15 mil na área externa. A cúpula terá 60 metros de diâmetro e a nave central com 80 metros. Segundo informe da mitra há também a previsão de construção de todo um anexo administrativo cultural com salão de exposições, museu de arte sacra, arquivo histórico, espaço cultural, teatro, livraria, café, além da centralização para potencializar ainda mais todo o trabalho social e pastoral realizado pela Arquidiocese. Por se tratar de um projeto de Oscar Niemeyer, a Nova Catedral já nasce tombada como patrimônio histórico e cultural do Brasil.