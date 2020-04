Nova audiência debate descontos em mensalidades de universidades

A Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), presidida pelo deputado estadual Waldeck Carneiro (PT), realizará audiência pública virtual sobre os procedimentos adotados pelas instituições de ensino superior durante a pandemia do coronavírus, como descontos nas mensalidades e a conversão de cursos presenciais em cursos à distância, entre outros aspectos.

A reunião online será realizada na próxima segunda-feira (13), às 15h, com participação de instituições, entidades, coletivos e sindicatos de educação superior particular. De acordo Waldeck Carneiro, o projeto de lei 2520/2020, que trata da redução de mensalidades escolares, de autoria dos deputados André Ceciliano (PT), Dr. Serginho (PSL) e Rodrigo Bacellar (SDD), suscitou a movimentação de instituições, entidades, coletivos e sindicatos de educação superior particular, para oferecer alternativas.

“Há três pontas nesse novelo: as instituições de ensino superior privadas, os profissionais de ensino e os alunos, com suas famílias. A solução precisará levar em consideração a situação das famílias e dos alunos, uma vez que esse serviço foi interrompido ou oferecido de forma diferente ao que foi contratado; os profissionais de ensino, que precisam manter seus empregos e salários; e os estabelecimentos, já que este setor fluminense é extremamente diversificado”, afirmou o parlamentar.