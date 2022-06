‘Notas falsas prejudicam o comércio e o consumidor’, diz presidente da CDL-Niterói

Na última terça-feira (28), a Polícia Federal prendeu uma pessoa durante operação que mirava uma quadrilha acusada de derramamento de notas falsas no comércio de Niterói. Hoje (30), o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Niterói, Luiz Vieira comentou sobre a prática que, em sua análise, é extremamente danosa à atividade comercial.

“É claro que nota falsa de dinheiro prejudica muito o comércio, até porque isso causa um prejuízo muito grande quando recebido pelo comércio e, às vezes, não é detectado na hora do recebimento. Só é detectado quando o comércio vai efetuar o depósito bancário e acaba ficando com o prejuízo”, explicou Vieira.

Diante disso, Vieira destacou que a CDL-Niterói tem orientado lojistas sobre como reconhecer uma nota falsa. Ainda que o processo de análise possa ser demorado, o presidente da entidade afirma que é uma medida de segurança necessária.

“Nossa premissa é orientar as maneiras de se reconhecer as notas falsas. Isso também ocasiona certa demora no atendimento, porque às vezes a gente quer pagar, está no caixa, tem fila, mas é necessário que se usem os procedimentos de segurança orientados pelo Banco Central. Estamos divulgando isso e orientando todo o comércio e serviço da cidade”, prosseguiu.

Entretanto, Luiz Vieira frisa que é fundamental que a abordagem ao cliente que esteja usando a cédula falsa seja de modo a não constrangê-lo. Isto se faz necessário porque, em boa parte das vezes, o cliente é tão vítima quanto o comerciante.

“Em caso de reconhecimento da nota falsa, também tem o cuidado com a questão do constrangimento para o cliente. Às vezes ele recebe essa nota de algum lugar, chega ao comércio para pagar e não sabe que a nota é falsa. Temos que tomar muito cuidado ao recusar a nota do cliente sem que isso cause um constrangimento e um problema jurídico para o estabelecimento”, alertou.

Por fim, ele acredita que, após a operação da Polícia Federal, casos de uso de nota falsa diminuam em Niterói.

“A polícia deflagrou a ação contra essa quadrilha que estava em Niterói. A gente acredita que, com isso, a gente vai diminuir os índices de criminalidade”, finalizou.

Como reconhecer uma nota falsa (Fonte: Banco Central do Brasil)